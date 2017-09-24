Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 сентября 2017

В полной безопасности

МО РФ прямо обвинило США и SDF в том, что продвижение американцев к городу происходило по сговору с ИГИЛ. https://www.facebook.com/mod.mil.rus/ – цинк

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«Союзнички»: Минобороны РФ предоставило доказательства дружественного взаимодействия спецназа США и ИГИЛ в Сирии (ФОТО)

Министерство обороны РФ опубликовало результаты аэрофотосъемки, убедительно доказывающей наличие негласных договоренностей между ИГИЛ и спецназом армии США, действующем в Сирии. Фотографии сопровождены следующим заявлением: «Подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГИЛ* подконтрольных США отрядам «сирийских демократических сил» (СДС). Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор. С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США. На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — говорится в заявлении. Читайте также: Сирийские солдаты прогнали американских военных из района в курдской Хасеке (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Минобороны обнаружило американскую технику в районах дислокации ИГ* в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков “Исламского государства”* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США, снимки размещены на официальной странице ведомства в Facebook, передает РИА Новости.

“С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ* зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа “Хаммер”, находящихся на вооружении спецназа США”, — сообщает ведомство в Facebook.

В ведомстве отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ*. При этом, вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

“Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГ*, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности”, — заключили в Минобороны.

* Террористическая организация, запрещена в России

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В Госдуме рассказали, когда российские военные должны покинуть Сирию

Российские военнослужащие должны находиться на территории Сирии, пока не уничтожена террористическая группировка ИГИЛ. Такое мнение выказал в субботу РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Ранее парламент Турции на внеочередном заседании продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии. «Сейчас трудно прогнозировать, мы даже не прогнозируем время нахождения наших подразделений в Сирии. Понятно, что около 90% территории Сирии, насколько я информирован, уже освобождено от ИГИЛ*. Вместе с тем, говорить о том, что они полностью разгромлены, еще пока преждевременно, мы близки к этому, но пока преждевременно… Пока ИГИЛ не будет уничтожено на территории Сирии, наши подразделения будут находиться там», — сказал Швыткин РИА Новости.‎ «Безусловно, мы будем отстаивать… интересы Сирийской Арабской Республики, которые направлены на сохранение конституционного строя в Сирии, сохранение режима (президента САР) Башара Асада… и, безусловно, делать все возможное, чтобы те подразделения, так называемые „незваные гости“, покинули Сирийскую Арабскую Республику», — отметил Швыткин. Депутат пояснил, что имеет в виду США и их союзников, которые находятся в Сирии «без приглашения» и мандата ООН. «Ребята (российские военные — ред.), находящиеся там, выполняют подвиг, и чтобы мы жили и трудились, чтобы над нами было мирное небо и не взрывались наши города, они находятся там», — заключил он. Читайте также: СРОЧНО: Боевики атаковали Алеппо, но были обнаружены дронами ВКС и подавлены огнём артиллерии (ФОТО) *Запрещенная в России террористическая организация

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Сирийские солдаты прогнали американских военных из района в курдской Хасеке (ВИДЕО)

Опубликовано видео, на котором солдаты Вооруженных сил САР отгоняют американский военный конвой от охраняемого сирийцами района в преимущественно курдском городе Эль-Камышлы в провинции Хасека (Хасака). «Армейцы в Аль-Хасеке помешали американскому военному конвою войти в подконтрольные им (сирийцам, — прим. РВ) районы», — сообщают сирийские СМИ. В начале бойцы САА остановили колонну бронетехники армии США внутри города эль-Камышлы, заставив непрошеных гостей развернуться и вернуться назад в подконтрольные курдам районы. На кадрах сирийский военный преграждает путь, а бронеавтомобиль с военными США разворачивается после того, как сирийцы говорят им, что их сюда не пропустят и иностранцам нужно покинуть территорию. Читайте также: Русский спецназ устроил бойню в Идлибе, уничтожив большие силы «Аль-Каиды»* (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Боевики атаковали Алеппо, но были обнаружены дронами ВКС и подавлены огнём артиллерии (ФОТО)

Боевики «Аль-Каиды» продолжают попытки дестабилизировать ситуацию на северо-западе Сирии, пытаясь ввергнуть провинции Идлиб, Хама и Алеппо в новый виток войны. Об этом в срочном репортаже «Русской Весны» с места событий. «Террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) ведут обстрел не только позиций правительственных войск, но и жилых кварталов уже освобожденных от банд городов и населенных пунктов, в которые начала возвращаться мирная жизнь. Так, этим вечером террористы «Нусры» из подконтрольного пригорода Алеппо «Лес Асада» обстреляли один из жилых районов города, где мирно проживают большое количество женщин и детей. «По счастливому стечению обстоятельств, а также из-за того, что огонь велся хаотично и не прицельно, пострадавших нет. Террористы вели огонь реактивными снарядами кустарного производства, что так же сказалось на меткости», — ра​ссказал «Русской Весне» военный источник. Офицер подчеркнул, что на обстрел города мгновенно отреагировала сирийская артиллерия, уничтожив огневые позиции террористов ответным огнем. Такой оперативной и эффективной реакции удалось достичь благодаря беспилотной авиации ВКС России, которая несёт круглосуточное дежурство в небе Сирии. Своими действиями на севере провинции Хама и обстрелами в Алеппо боевики явно показывают, что процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии для них неприемлем. Именно поэтому сирийская армия при поддержке ВКС России продолжит борьбу с «Джебхат ан-Нусрой» и вошедшими в ее состав бандами до их полного уничтожения. Читайте также: Кровавый провал: Хама завалена трупами и бронетехникой «Аль-Каиды», сожженной ВКС РФ и Армией САР (ВИДЕО, ФОТО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото результаты обстрела боевиков и открытие ответного огня артиллерией САА 23.09.2017г.

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Победа над терроризмом в Сирии близка, — МИД САР

В выступлении на трибуне 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел и по делам эмигрантов САР Валид Аль-Муаллем заявил, что сейчас Сирия более чем когда-либо полна решимости искоренить терроризм на каждой пяди сирийской земли. «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сказал глава внешнеполитического ведомства Сирийской Арабской Республики. Он добавил, что несмотря на продолжающиеся успехи САА и её союзников в борьбе с терроризмом, эта угроза ещё не изжила себя. Терроризм еще может пролить много крови. Все должны осознать, что терроризм и экстремистская идеология, на которой он основывается, останутся раковой опухолью, испускающей метастазы по всему миру и порождающей кошмар у народов мира. Если не будет проявлена реальная воля и искреннее желание бороться с ним коллективно и повсеместно при уважении суверенитета и прав народов государств, отказываясь от достижения каких-либо узких политических целей с использованием терроризма, то она продолжит расширяться, подчеркнул глава МИД САР. Читайте также: США не удалось создать в Сирии управляемые военные формирования, — эксперт

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Распад мааданского котла

Сирийские войска наступавшие к югу-востоку от Ракки встретились с войсками наступавшими к северо-западу от Дейр-эз-Зора вдоль Евфрата.

По сообщениям сирийских источников, "Тигры" начали штурм Маадана с юго-востока и по приходящим сообщениям, то ли уже взяли город, то ли находятся в процессе его зачистки.

Некоторые оптимистично настроенные источники утверждают, что котел и вовсе прекратил свое существование, а оставшиеся боевики просачиваются по пустыне к своим.





Но в любом случае, мы сейчас наблюдаем стремительный распад и гибель Мааданского котла, хотя зачистка этой территории еще потребует определенного времени. Еще одна победа САА, которая имеет оперативное значение, так как повышает связность сирийской территории к югу от Евфрата и обеспечивает возможность уже в среднесрочной перспективе использовать для снабжения группировки в Восточной Сирии, дорогу проходящую через Маадан к Дейр-эз-Зору. ИГИЛ к югу от реки уже откровенно рассыпался.

По ссылке https://www.almasdarnews.com/article/video-syrian-army-troops-south-raqqa-meet-deir-ezzor-forces/, видео встречи сирийских войск к западу от Маадана.

PS. По взятию Ракка пока фальстарт – несмотря на заявления курдов, что Ракка взята, часть города по-прежнему под Халифатом и серьезные бои там продолжаются до сих пор. Видимо еще некоторое время потребуется на окончательную зачистку.

PS2. По Дейр-эз-Зору (бои за город, бои на острове Сахур, гонка за нефтью) обзор завтра.

PS3. Плюс видео уничтожение техники боевиков в Северной Хаме.

И да, источники боевиков сообщают, что ВКС РФ очень удачно заглянули на вечеринку "Фаллах-аль-Шам" отправив к гуриям за раз 75 "воинов джихада", помимо нескольких десятков 300-х. Кучно зашли.

Кроме того, при отражении атаки боевиков в Северной Хаме https://twitter.com/Souria4Syrians/status/911596020953485312 было уничтожено 2 танка и 30 боевиков. Кроме того несколько единиц техники была взяты САА в качестве трофеев.



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Резня в Гуте: Под Дамаском банды уничтожают друг друга после заключения соглашений с российскими военными

Крупнейшие банды Восточной гуты начали войну друг с другом после заключения соглашения о перемирии с российскими и сирийскими военными. Боевики «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» приступили к выполнению своих обязанностей, взятых на себя в рамках договоренностей по разрешению мирным путем конфликта в Восточной Гуте. Лидеры «Армии Ислама» и «Корпуса ар-Рахман» наконец отдали приказы своим отрядам начать борьбу против боевиков «Джебхат ан-Нусры»*, контролирующих отдельные районы Восточной Гуты, о чем сообщил ряд оппозиционных СМИ, тесно связанных с вооруженными группировками. На своих страницах в «Facebook» и «Twitter» члены этих формирований призывают вести непримиримую войну с террористами «Джебхат ан-Нусры», ведущими произвол в городах Восточной Гуты и провоцирующими правительственные войска на нарушения режима прекращения боевых действий (РПБД). 18 сентября в сирийских оппозиционных СМИ сообщалось о боях в городе Кафр Батн между боевиками «Файлак ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры», в результате которых погибло не менее 8 террористов сирийской «Аль-Каиды». В городе Кафр Батна Восточной гуте мирные жители были убиты и ранены в столкновениях между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Корпусом Рахман», — пишет одно из ведущих СМИ оппозиции shaam.org в статье «„Файлак Рахман“: Мы вмешались по просьбе жителей Кафр-Батны». Пресс-секретарь «Файлак ар-Рахман» Ваэль Алван рассказал журналисту Ашарку Аль-Аусату, что народ Аль-Гуты продолжал жаловаться на нападения оставшихся групп «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*). Алван уточнил, что одно из нападений произошло ночью 17 сентября, когда боевики «Нусры» захватили некоторые дома мирных жителей в городе Кафр-Бана в Восточном гуте, что разозлило горожан. Применение силы и открытие огня «нусровцами» заставили гражданских лиц обратиться в «полицейский участкок» Кафр-Бана. Алван отметил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» усилили атаку, подключив снайперов и перерезав дороги. «Корпус Рахман» вмешался по просьбе «полиции» Кафр-Баны в поддержку местных сил правопорядка и для защиты гражданских лиц. По его словам в городе произошли сильные столкновения, в результате чего погибли и получили ранения не только члены бандформирований, но и мирные жители. Shaam.org напоминает, что ситуация с боевыми действиями и разборками между группировками Восточной Гуты «Армией Ислама», «Корпусом Рахмана»,«Джебхат ан-Нусрой» и «Ахрар аш-Шам» началась более года назад и время от времени вспыхивает снова. Все стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, а страдают мирные жители. Стоит отметить, что группировка «Корпус ар-Рахман», присоединилась к борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» только после того, как в Каире политический лидер «Армии Ислама» Мухаммед Аллуш в присутствии российской стороны, как страны-гаранта соблюдения РПБД, подписал соглашения с правительством Сирии о примирении. До этого момента «Файлак ар-Рахман» считалась главным союзником Читайте также: Русский спецназ устроил бойню в Идлибе, уничтожив большие силы «Аль-Каиды» (ВИДЕО) ​*Запрещенная в России террористическая организация

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США не удалось создать в Сирии управляемые военные формирования, — эксперт

США так и не удалось создать в Сирии управляемые вооруженные формирования, без чего присутствие Америки в стране бессмысленно: есть данные, что международная коалиция во главе с США уже начала сворачивать свою военную базу в сирийском городе Эт-Танф, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский. В пятницу на пресс-конференции в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что терроризм в Сирии будет побежден, после чего оттуда нужно убрать всех, кто находится в стране нелегитимно, при этом вопрос о легитимности «будут решать руководители сирийского государства по итогам политического процесса». Ранее военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией, говорил РИА Новости, что американская сторона заявила о принципиальной готовности покинуть сирийский Эт-Танф, где сейчас находится военная база международной коалиции, оказывающая поддержку вооруженной оппозиции. Никаких конкретных сроков вывода не называлось. «База, развернутая США на территории Сирии вблизи Иордании для подготовки некой Свободной оппозиционной сирийской армии, будет выведена. Есть данные, что они начали ее сворачивать. Все-таки Америке не удалось создать в Сирии управляемые вооруженные формирования, а без этого присутствие в Сирии просто не имеет смысла», — сказал агентству Мураховский. Он пояснил, что под нелегитимными силами «подразумеваются США, которые там присутствуют в виде спецназа». «После разгрома террористов пойдет политический процесс, который подразумевает, что никаких нелегитимных сил, вооруженных формирований, тем более иностранных государств, не должно быть», — отметил эксперт. По его словам, вывод сил США из Сирии будет означать также запрет полетов над территорией страны авиации коалиции, которую возглавляет Америка. Читайте также: Пентагон показал кадры уничтожения ВВС США истребителя Су-22 в небе Сирии (ВИДЕО)

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В Иракском Курдистане начался референдум

Несмотря на угрозы из Багдада, Анкары и Тегерана, а также призывы из Вашингтона и Парижа не проводить референдум о выходе из состава Ирака, в Иракском Курдистане началось досрочное голосование через интернет.



Несмотря на международную критику референдума курды начали онлайн-голосования, которое продлится три дня.

Иракские курды, живущие за пределами Ирака, начали онлайн-голосования на референдуме о независимости Курдистана. Об этом сообщил 23 сентября новостийные портал Rudaw.

Так, несмотря на международную и внутреннюю критику референдума курды начали онлайн-голосования, которое продлится три дня до 25 сентября.

“Для голосования необходим документ, подтверждающий иракское гражданство”, – сообщил представитель избирательной комиссии Курдистана Ширван Зирари иракском сайта Alsumaria News.

При этом он отметил, что точное количество курдов, живущих за рубежом, неизвестно. Первыми проголосовали курды в Китае.

Ранее Вашингтон призвал отсрочить проведение запланированного на сентябрь референдума о независимости. При этом, в Турции резко отреагировали на намерения провести референдум. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что планы руководства Иракского Курдистана организовать референдум о независимости могут вызвать гражданскую войну в Ираке.

Референдум о независимости Иракского Курдистана хотели провести еще в 2014 году. Но из-за наступления боевиков “Исламского государства” он был отложен, а формирование иракских курдов присоединились к борьбе с террористами в союзе с федеральным правительством в Багдаде.

В июне 2017 президент автономии Масуд Барзани после завершения операции по освобождению Мосула от террористов заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана будет проведен 25 сентября. Это решение было утверждено парламентом автономии 15 сентября. Его проведение одобрили 65 из 68 депутатов.

https://rusmonitor.com/irakskie-kurdy-nachali-golosovanie-po-nezavisimosti-kurdistana.html – цинк

Официальную позицию Эрбиля по референдуму высказал Барзани.

Народ Курдистана уже многим пожертвовал, добиваясь независимости, но он готов к дальнейшим жертвам ради этого права, заявил в пятницу, 22 сентября, президент Иракского Курдистана.

Обращаясь к десяткам тысяч сторонников независимости, собравшимся в столице Курдистана, Эрбиле, Масуд Барзани особо отметил испытания, которым подвергся народ Курдистана в результате правления всех иракских режимов.

"В какой части мира есть государство, которое уничтожало своих людей химическим оружием?", спросил Барзани, вспоминая химические атаки на города и села курдов.

Он также напомнил, что в войне против "Исламского государства" (ИГ) было убито 1799 военнослужащих пешмерга, и еще 10190 получили ранения.

"Отвага пешмерга, терпение общественности Курдистана сильнее любой власти", сказал Барзани. "За независимость Курдистана мы готовы заплатить любую цену!".

"Перед нами есть два пути: либо мы выбираем подчинение, либо – жизнь в свободе и независимости. Цена подчинения – это потеря силы воли и достоинства, хотя это жизнь. Цена на независимость и свободу – это гордость и достоинство, но мы можем умереть".

Президент Курдистана также сказал о недавних угрозах, вызванных решимостью Курдистана провести референдум по вопросу независимости от Ирака.

"Они угрожают, что накажут нас. Я отвечаю: вы наказывали людей Курдистана на протяжении ста лет. Разве вы не удовлетворены? Если вы хотите вернуться к наказаниям, оставьте людей Курдистана, – приходите и накажите меня".

Президент Барзани вспомнил слова бывшего президента США Джорджа Буша о том, что он считает, что регион Курдистан будет сильнее с Багдадом. "Я сказал ему: господин президент, если бы Вашингтон навязал вам то, что сделал с нами Багдад, вы бы никогда не вернулись в Вашингтон".

Барзани также прокомментировал заявление Совета Безопасности ООН, подчеркивающее, что референдум может отвлечь от войны против "Исламского государства" и препятствовать возвращению временно перемещенных лиц (ВПЛ).

Как сказал президент Барзани, "здесь, от имени героических пешмерга и людей Курдистана, я говорю Совету Безопасности, что … сейчас мы более решительны в битве против ИГ и сражаемся больше, чем раньше."

"Что касается ВПЛ в Курдистане, то они наши братья и гости. Я рекомендую всем вам защищать их, как зеницу своего ока, и уважать их. Проблема ВПЛ не в Курдистане, [но] в Фаллудже, в Тикрите и в Багдаде".

Вчера был последний день общественных агитационных кампаний. В субботу и воскресенье люди региона Курдистан и спорных районов, живущие за рубежом, будут голосовать в электронном виде. В понедельник плебисцит пройдет в Курдистане и на спорных территориях через урны для голосования.

http://kurdistan.ru/2017/09/23/news-30459_Barzani_Za_svoyu_nezavisimost_Kurdistan_gotov_zaplatit_lyubuyu_cenu.html – цинк

Турция вчера прямо потребовала его отменит.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг подчеркнул, что турецкое правительство выступает не за перенос плебисцита, а за его полную отмену.

"Мы в последний раз призываем Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума. <…> Референдум должен быть полностью отменен раз и навсегда", - приводит слова премьера телеканал A Haber.

Также Боздаг сообщил, что кабинет министоров обсудил ответные меры на референдум о независимости в курдской автономии Ирака.

"Мы приняли планы против всех угроз, и надеюсь, что их не придется применять. Пока не считаем правильным о них объявлять. Все меры и их последствия мы просчитали", – резюмировал турецкий политик.

http://mignews.com/news/politic/230917_113302_06172.html – цинк

В общем, ждем практической реакции со стороны заинтересованных сторон. Вероятность военной эскалации, особенно в районе Киркука и на турецко-иракской границе достаточно высока.



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Русский спецназ устроил бойню в Идлибе, уничтожив большие силы «Аль-Каиды» (ВИДЕО)

Минобороны обнародовало видеокадры уникальной операции по прорыву окружения террористов «Джебхат ан-Нусры»* в сирийской провинции Идлиб. Как сообщала «Русская Весна», специальный отряд деблокирования атаковал боевиков сирийской «Аль-Каиды»*, окруживших взвод российской военной полиции на административной границе провинций Хама и Идлиб. После двух часов жестокого боя спецназ смог прорвать кольцо окружения и эвакуировать попавших в тяжелое положение военных полицейских с наблюдательного поста. Силы специальных операций под прикрытием авиаударов штурмовиков Су-25 ВКС России ликвидировали множество террористов, начавших наступление из Идлиба на север Хамы. На кадрах ниже показано, как боевиков уничтожают из различных видов вооружения, по ним работают из минометов и современных снайперских комплексов, взрывают укрытия с помощью противотанковых ракет и станковых гранатометов. Читайте также: Новый русский «Витязь» встал на защиту сирийского неба (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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