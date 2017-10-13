Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 октября 2017

Российские военные и египетские спецслужбы примирили «Армию Ислама» и две других группировки, действующие под Дамаском.

Египетские и сирийские информационные агентства со ссылкой на политического лидера группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммада Аллуша сообщают о заключении в штаб-квартире разведки Египта в городе Каир мирного соглашения между «Армией Ислама» и двумя другими формированиями, удерживающими под контролем несколько районов на юге Дамаска.

Известно, что группировки «Джейш Аль-Абабиль» и «Акнаф Бейт Аль-Мукаддас», подписавшие соглашение с «Джейш Аль-Ислам», дислоцируются в районах Тадамун, Хайй Сулайха и Бабилла, активных действий против правительственных сил не предпринимают.

Согласно заявлению М. Аллуша, сделанному для египетских СМИ, договоренности носят предварительный характер и в скором времени стороны вернутся в Каир для заключения полноценного соглашения. По словам М.Аллуша, целью встречи группировок стало достижение договоренности о разблокировании автодорог и обеспечении гуманитарного доступа в контролируемые оппозицией районы.

По сообщениям СМИ, встреча состоялась при посредничестве египетских спецслужб и под гарантии Российской Федерации.

Такие группировки т.н. «Свободной сирийской армии» как «Фирка Димашк», «Лива Муджахиди Аш-Шам», «Лива Шам Ар-Расуль» и «Альвия Сейф Аш-Шам», чьи отряды также находятся на юге Дамаска, заявили о том, что отказываются от участия в переговорах, связанных с именем выступающего посредником лидера оппозиционного движения «Сирийское завтра» Ахмада Джербы.

Напомним, что бывший лидер «Джейш Аль-Ислам» Захран Аллуш сразу после начала операции ВКС РФ первым публично объявил войну России и был уничтожен авиаударром.

Интересно, что на днях российская сторона пообещала боевикам Восточной Гуты возвращение мирной жизни, помощь в реконструкции школ и объектов социального обеспечения в случае если в населенные пункты этого пригорода Дамаска будут допущены представители соответствующих государственных организаций, после изгнания оттуда террористов «Джебхат ан-Нусры»*.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.