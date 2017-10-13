Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 октября 2017
- 05:16 Российские военные и спецслужбы Египта примирили «Армию Ислама» и две других группировки из Дамаска.
- Вчера 23:59 МОЛНИЯ: Турция начала военное вторжение в Идлиб, намереваясь расправиться с проамериканской коалицией SDF (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Кровавая бойня в Сирии: «Аль-Каида» вырезала банду ИГИЛ, усеяв пустыню трупами боевиков (ФОТО 18+).
Российские военные и спецслужбы Египта примирили «Армию Ислама» и две других группировки из Дамаска
Российские военные и египетские спецслужбы примирили «Армию Ислама» и две других группировки, действующие под Дамаском.
Египетские и сирийские информационные агентства со ссылкой на политического лидера группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммада Аллуша сообщают о заключении в штаб-квартире разведки Египта в городе Каир мирного соглашения между «Армией Ислама» и двумя другими формированиями, удерживающими под контролем несколько районов на юге Дамаска.
Известно, что группировки «Джейш Аль-Абабиль» и «Акнаф Бейт Аль-Мукаддас», подписавшие соглашение с «Джейш Аль-Ислам», дислоцируются в районах Тадамун, Хайй Сулайха и Бабилла, активных действий против правительственных сил не предпринимают.
Согласно заявлению М. Аллуша, сделанному для египетских СМИ, договоренности носят предварительный характер и в скором времени стороны вернутся в Каир для заключения полноценного соглашения. По словам М.Аллуша, целью встречи группировок стало достижение договоренности о разблокировании автодорог и обеспечении гуманитарного доступа в контролируемые оппозицией районы.
По сообщениям СМИ, встреча состоялась при посредничестве египетских спецслужб и под гарантии Российской Федерации.
Такие группировки т.н. «Свободной сирийской армии» как «Фирка Димашк», «Лива Муджахиди Аш-Шам», «Лива Шам Ар-Расуль» и «Альвия Сейф Аш-Шам», чьи отряды также находятся на юге Дамаска, заявили о том, что отказываются от участия в переговорах, связанных с именем выступающего посредником лидера оппозиционного движения «Сирийское завтра» Ахмада Джербы.
Напомним, что бывший лидер «Джейш Аль-Ислам» Захран Аллуш сразу после начала операции ВКС РФ первым публично объявил войну России и был уничтожен авиаударром.
Интересно, что на днях российская сторона пообещала боевикам Восточной Гуты возвращение мирной жизни, помощь в реконструкции школ и объектов социального обеспечения в случае если в населенные пункты этого пригорода Дамаска будут допущены представители соответствующих государственных организаций, после изгнания оттуда террористов «Джебхат ан-Нусры»*.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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МОЛНИЯ: Турция начала военное вторжение в Идлиб, намереваясь расправиться с проамериканской коалицией SDF (+ФОТО, ВИДЕО)
Турецкие войска начали военное вторжение в сирийскую провинцию Идлиб, намереваясь расправиться с проамериканской коалицией SDF.
Первый конвой турецкой армии вошел в Идлиб в рамках военной операции в Сирии.
Об этом сообщают турецкие и сирийские журналисты, публикующие фото и видео с места событий. По предварительным данным, колонна состоящая из десятков единиц военной техники, включая танки и БМП, вошла в населенный пункт Кафр Лусин.
Сообщается, что бронетехника вошла в деревни Идлиба из провинции Хатай через пограничный переход Баб аль-Хава, находящийся под контролем «Джебхат ан-Нусры»*.
В составе конвоя было около 30 военных транспортных средств, заявил Абу Хайро, командир одной из банд «Свободной сирийской армии» (ССА), которая удерживает позиции в этом районе.
Он направлялся к н.п. Шейх Баракат — холму с видом на обширные районы северо-западной Сирии, подконтрольные боевикам, а также на районы курдского анклава Африн.
Агентство Reuters сообщает, что бронетехнику Эрдогана сопровождают боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (союз джихадистских группировок под руководством сирийской «Аль-Каиды»*), об этом журналистам рассказал Абу Хайро.
«Конвой турецкой армии вошел под защитой „Тахрир аш-Шам“, чтобы занять позиции на линии фронта с YPG», — сказал другой боевик ССА в этом районе.
Как ранее сообщала «Русская Весна», большие силы турецкой бронетехники, десанта и спецназа неделю концентрировались на сирийской границе для операции вторжения.
Главной целью Анкары является максимальное ослабление возглавляемой курдами проамериканской коалиции «Сирийские демократические силы», которая должна стать основной мишенью операции.
Ранее премьер Турции заявил, что Анкара координирует свои действия в Идлибе с Москвой.
Турция заявила в минувшую субботу, что она готовит военную операцию в Идлибе и прилегающих районах в рамках сделки, достигнутой в прошлом месяце с Россией и Ираном для обеспечения зоны «деэскалации» на северо-западе Сирии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Кровавая бойня в Сирии: «Аль-Каида» вырезала банду ИГИЛ, усеяв пустыню трупами боевиков (ФОТО 18+)
Сегодня группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», сирийская «Аль-Каида») начала крупную атаку в центральной Сирии, напав на позиции ИГИЛ в провинции Хама.
Террористы начали штурм, совершив несколько нападений на деревни Абу-Кахф, Абу-Аль-Гайр, Хисани и Талихан в северо-восточной части Хамы.
В результате боёв боевики «Аль-Каиды»* вернули контроль над этими населёнными пунктами после убийства нескольких десятков «игиловцев» и уничтожив один их танк и две бронированные машины.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб прокомментировал эти кровавые бои двух главных террористических группировок САР:
«Террористы в провинции Идлиб оказались в качестве зверька, на которого ведут охоту армии как Сирии, так и Турции. Кроме того, нельзя забывать про отряды курдов, которые также уничтожают боевиков.
Сегодня в небольшой кофейне мне удалось услышать разговор двух сирийских военных, которые обсуждали разборки ИГИЛ* и «ан-Нусры»* на севере провинции Хама. Похоже, бывшие единомышленники устроили настоящую бойню.
«В ход шли и „джихад-мобили”, и артиллерия… С обеих сторон отправились гореть в аду минимум по 20–30 нелюдей…» — подчеркнул военный.
Заинтересовавшись услышанным, я полез в интернет. И, действительно, в социальных сетях «черти» вовсю обсуждают нападение «ан-Нусры» на своих «братьев-близнецов».
Давайте попробуем разобраться в ситуации. Моя Родина уже практически полностью освобождена от террористов. Остатки боевиков сохранились лишь на северо-западе страны в районе провинции Идлиб, на левом берегу реки Евфрат да на тренировочной базе в Эт-Танфе. Это и логично, ведь на востоке страны находится граница с американскими владениями в Ираке, а на северо-западе с Турцией, из которой на протяжении нескольких лет вожди «ан-Нусры» исправно получали оружие и боеприпасы, доллары и тяжелые наркотики для смертников.
Однако в последнее время турецкое руководство кардинальным образом поменяло свою внутреннюю и внешнюю политику. Вскормленные боевики из «ан-Нусры» внезапно были признаны Анкарой террористами, которые угрожают национальной и региональной безопасности. Господин Эрдоган даже решился на официальный ввод войск на территорию Сирии. Таким образом, «черти» лишились не только надежного канала поставки военной техники, но и внезапно обрели серьезного противника.
Получается, что террористы в провинции Идлиб оказались в качестве зверька, на которого ведут охоту армии как Сирии, так и Турции, а кроме того, нельзя забывать про отряды курдов, которые также уничтожают боевиков.
Сложившаяся ситуация посеяла панические настроения среди «чертей». Ведь бежать им уже некуда…
Вот и решили главари «Нусры» атаковать своих бывших единомышленников из ИГИЛ, чтобы отнять у них запасы оружия и продовольствия. Возможно, тешат они себя и мыслью, что борьба с ИГИЛ вновь создаст им облик борцов с терроризмом, незаконно ущемляемых «тираном» Асадом. Однако последнее, к счастью, сегодня маловероятно…
Также среди экспертов бытует мнение, что противостояние двух формирований вызвано идеологическими разногласиями и желанием лидеров ИГИЛ подчинить себе бандформирования «Джебхат ан-Нусры»* и захватить их территории.
И если последняя точка зрения еще имеет право на жизнь, то мировоззрения и религиозные предпочтения в среде боевиков, как бы это парадоксально не звучало, лишь пустые слова. У их лидеров одна религия — это доллар США, а смертники в большинстве своем не только умалишенные, но и наркозависимые создания, которые когда-то были людьми…
Что ж, по мне, так пускай они все хоть перегрызут друг друга. Ведь чем меньше этих человекоподобных существ останется на моей родной земле, тем раньше арабская республика вновь обретет мир и стабильность».
Обновлено: «Аль-Каида» продолжает зачистку
Медиа-крыло «Джебхат ан-Нусры» ночью опубликовало новые фото с трупами террористов ИГИЛ, подписав их: «Убийство двух игиловцев во время почесывания верблюжьих ферм в деревне Биюд-Брейф в Восточной Хаме и захват их автомобиля с тремя ракетами».
На другом фото «останки одного из сектантов аль-Багдади, который взорвал свой пояс со взрывчаткой, когда его пытались захватить в деревне Абу-Кейв на востоке Хамы».
В свою очередь появились кадры с казненным ИГИЛ в этом же районе главарём местной «Аль-Каиды» (см. фото справа).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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