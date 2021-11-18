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Радио Бункер 18.11.2021

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Социальная Справедливость

Здравствуйте дорогие слушатели. С вами Евгений Балакин и Юлия Карликова и наш специальный гость Анатолий Вассерман. Мы бы хотели поговорить с вами на важную для нас тему «Социальная справедливость». А точнее вопрос звучит так: нужна ли социальная справедливость?

Для начала давайте определим возможна ли социальная справедливость. Потому что мне например, очень нужно несколько глыб анаптаниума. Но он потому и анаптаниум, что недостижим. Собственно анаптаниум так и переводится — недостижимый, не получаемый. Так вот, ещё римляне говори, что полная справедливость — это полная несправедливость. Имея ввиду, что критериев справедливости может быть много и они между собой несовместимы. Ну, например. Вроде бы совершенно справедливо требовать равной оплаты за равный труд. Но феминистки всего мира дружно жалуются, что женщины получают в среднем меньше мужчин. Хотя это как раз и проистекает из правила равной оплаты за равный труд. Женщины, в среднем, значительно больше мужчин отвлечены домашними делами. Причём некоторые домашние дела такие как деторождение, мужчины в принципе не способны делать.

И это тоже есть неравенство или справедливость.

Да. И вот эти домашние дела приводят к тому, что женщины в среднем исполняют меньше служебных обязанностей и более простых, чем мужчины. Повторяю, это в среднем, но это как раз и значит, что из правила равная оплата за равный труд проистекает неравная оплата мужчин и женщин. Можно с этим смириться, можно даже радоваться тому, что мужчины напрягаются не только за себя, но и за того парня, точнее за ту даму. А можно устроить из этого массированную истерику, которую мы сейчас наблюдаем на благословенном самим собою Западе. Соответственно говорить о социальной справедливости в абстрактном виде довольно трудно, именно потому, что это понятие можно трактовать по разному. Я например считаю, что социальная справедливость в плане материального обеспечения нетрудоспособных, дело в целом полезное. Но социальная справедливость в плане материального обеспечения «нетрудоохотных» это явно не справедливо, и так далее. Ну другой пример, сейчас главным аргументом в пользу единого государственного экзамена у нас также, как скажем в соединенных государствах Америки, где этот формат проверки знаний впервые появился, стало то, что благодаря этому можно поступить в любой вуз…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-bunker-18-11-2021/
Метки: видео блог, последние выпуски
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