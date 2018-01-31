Неудобная правда в эфире эстонского радио: нужен памятник жертвам «лесных братьев»

Источник: m.baltnews.ee

Один из слушателей эстонского «Радио 4» предложил в прямом эфире возвести в Эстонии памятник жертвам т.н. «лесных братьев».

Очередным гостем программы «Особый взгляд» (23.01.2018, ведущий Артур Аукон) на эстонском государственном радио «Радио 4» стал известный русский политик и общественный деятель, журналист Димитрий Кленский. В ходе программы была затронута тема возведения в Таллине мемориала «жертвам коммунизма».

По словам Кленского, само название памятника вызывает недоумение, поскольку коммунизм — это идеология, и говорить о жертвах в данном случае неуместно. С ним согласились и слушатели, дозвонившиеся в студию во время эфира. Один из них предложил возвести в Эстонии памятник жертвам т.н. «лесных братьев» — вооруженных бандитов, которых после провозглашения независимости в 1991 году эстонское государство возвело в ранг «борцов за свободу». Мужчина рассказал о зверствах, которые творили эти «борцы» в послевоенной Эстонии. Причём, не только по отношению к взрослым. Так, в частности, он привёл воспоминания своей бабушки, в которых она рассказывала об изнасиловании и убийстве «лесными братьями» пятилетней девочки за то, что её отец пожаловался на них в НКВД.

Ещё одна женщина, также дозвонившаяся в программу, вспомнила своё детство в оккупированной гитлеровцами Эстонии. По её словам, отца фашисты расстреляли, а остальные члены семьи были вынуждены наниматься батраками к эстонцам: «Чтобы как-то прожить, старшие братья пошли к эстонцам работать. Где работала сестра — эстонцы были хорошие… Но остальные — ну просто издевались».

Напомним: «лесные братья» — совокупное название отрядов националистических вооруженных бандформирований на территории послевоенной Прибалтики. Бандиты жили в оборудованных в лесах бункерах или палаточных лагерях. В основной своей массе «братки» были лицами, которые после освобождения от фашистов в 1944 году прятались в лесах с целью избежать ответственности за службу в рядах гитлеровской армии, в том числе в подразделениях СС и полицейских батальонах, занимавшихся уничтожением евреев в Белоруссии.

Источник: nstarikov.ru