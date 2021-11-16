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Древнейшая профессия – поэт. Почему люди перестали понимать слова

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Как можно заниматься поэзией в наше время? Поэт, секретарь Союза писателей России Алексей Шорохов о месте поэзии в современном мире – почему люди перестали понимать стихи, зачем нужен Союз писателей и поэты? А также об октябре 1993 года, о войне и людях на Донбассе, ползущей украинизации и последнем "острове спасения" в мире. Ведущий – Даниил Духовской.

Творческий вечер Алексея Шорохова в Доме Ростовых

18 ноября (четверг) 19.00
Зал Ассоциации Союзов писателей и издателей Дом Ростовых (ДомРост)
Адрес: Москва, Поварская ул., д. 52/55, стр. 1 (ст. м. «Баррикадная»)
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a3hkiKf3XYQ
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