Древнейшая профессия – поэт. Почему люди перестали понимать слова
Как можно заниматься поэзией в наше время? Поэт, секретарь Союза писателей России Алексей Шорохов о месте поэзии в современном мире – почему люди перестали понимать стихи, зачем нужен Союз писателей и поэты? А также об октябре 1993 года, о войне и людях на Донбассе, ползущей украинизации и последнем "острове спасения" в мире. Ведущий – Даниил Духовской.
Творческий вечер Алексея Шорохова в Доме Ростовых
18 ноября (четверг) 19.00
Зал Ассоциации Союзов писателей и издателей Дом Ростовых (ДомРост)
Адрес: Москва, Поварская ул., д. 52/55, стр. 1 (ст. м. «Баррикадная»)
ВХОД СВОБОДНЫЙ