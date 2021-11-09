Пивко со Сталиным, детский труд и полуголые проводы Брежнева. Союзпечать #7
Плохой сигнал представляет седьмой выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: как полуголые советские дети провожали на тот свет Брежнева, о расходах фабриканта Морозова, пивко со Сталиным и о привлекательности детского труда.
00:00 Начало
00:24 Расходы фабриканта Морозова
03:47 Мадам Морозова
05:13 Пивко со Сталиным
06:42 В трусах провожали Брежнева
08:22 Детский труд в Италии
09:33 Детский труд в России
11:18 Детский труд в СССР
12:34 Титры