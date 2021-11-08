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С.Е. Кургинян: Несмотря на гибель СССР, идея коммунизма бессмертна

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Из аннотации.

В передаче, посвященной годовщине Великого Октября, политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян говорит о том, что людям, назвавшим себя большевиками, удалось не только совершить Революцию, выстоять в Гражданской войне, победить и преодолеть разруху — они реализовали фантастические проекты в индустрии и сельском хозяйстве, выиграли невиданную в мире войну, подняли страну по уровню развития экономики с шестого-седьмого места на прочное второе.

Каждое из этих деяний находится за гранью возможного, а при взгляде на них из нынешней расслабухи просто задаешься вопросами: откуда пришли эти люди? Откуда они черпали энергию? Как они смогли так объединиться? И как они, совершив столько чудес, могли потом всё так позорно проиграть?

Российская империя была исчерпана – это было связано со свойствами ее элиты.  Эта элита  отвечает за крах империи, убежден Кургинян. Но точно так же за крах СССР отвечает КПСС и никто другой, считает он.

Что же случилось, если после такого фантастического взлета уже в середине 1960-х годов явно готовились сдавать позиции? Эти позиции сдали задолго до 1991 года, подчеркнул политолог.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5787115.html
Метки: большевик, коммунизм, КПСС, Культура, кургинян, народ, общество, советский, ссср, управление, царизм
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