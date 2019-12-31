Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2019

То, что у либеральных СМИ проблемы с честью и моральными устоями, — известный факт. Нередко они готовы спекулировать на самых мерзких вещах, часто разбавляя свои «новости» издержками весьма больной фантазии. Известная «Новая газета» не стала исключением, занимая одну из ведущих позиций по количеству грязных фейков.

При этом многим людям непонятно, почему либеральному изданию так много сходит с рук? После доказанных связей журналиста Дениса Короткова и джихадистов уже давно пора было перевернуть всё в редакции вверх дном. Однако, русофобское медиа продолжает тиражировать свой низкосортный контент.

Чтобы в этом убедиться, стоит взглянуть на типичный пул новостей, со стойким привкусом антироссийского заказа. Издание не раз поддерживало террористов.

Так, во время теракта на Дубровке журналисты «Новой газеты» называли боевиков «жертвами» и «борцами за свободу». Такая же картина была и после подрыва в петербургском метро.

Несмотря на уже вынесенные приговоры всем подозреваемым в организации террористического акта, либеральное медиа продолжает сомневаться в их виновности.

Но и на этом их «заслуги» не заканчиваются.

«Новая газета» неоднократно публикует материалы об однополой любви, что нередко можно заметить в информационной повестке всех либеральных СМИ, а также провоцирует конфликты на Кавказе, желая отделения данного региона.

Про сбитый «Боинг» МН17 и говорить нечего. Несмотря на имеющиеся факты, согласно которым невиновность России уже неоднократно доказана, издание продолжает спекулировать на данной теме.

Однако точкой кипения стала поддержка геноцида на Донбассе.

На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием закрыть издаваемую в России «Новую газету». Автором выступил руководитель благотворительного фонда «Дети рисуют Мир» Александр Борисов.

По его мнению, либеральное издание спекулирует на одной из самых больных тем, оправдывая действия украинских карателей.

Даже в свежей публикации, посвященной обмену пленными, «Новая газета» сделала акцент на том, что республики Донбасса не признаны. Кем? Киевом с его неадекватными проповедниками неонацизма? Или, может быть, данной либеральной помойкой.

Хотелось бы поддержать Борисова и также призвать поддержать документ своими подписями, потому что спекуляция на событиях, из-за которых дети уже пять лет встречают Новый год под артобстрелом, — это бесчеловечное свинство.

Не террорист, не жалко…

P.S. «А помните хранителя музея в Пальмире — 82-летнего Халеда Асаада, который под пытками отказался консультировать игилоидов* о том, какие экспонаты представляют наибольшую ценность? Ну там ему еще голову отрезали и повесили тело старого археолога на античной колонне? Это было в 2015 году.

“Новая газета” написала об этом очень сдержанную короткую заметку. Дескать, был такой, но теперь висит на столбе без головы. Ни возмущения, ни праведного гнева. А чего его жалеть? Ученый всего лишь. Не террорист, чай. Террориста жалко…» — недавно написал автор Telegram-канала «Архивариус».

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация