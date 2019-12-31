Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2019
- 07:39 «Новую газету» требуют закрыть за поддержку геноцида Донбасса.
- 06:45 Украина: Зачистить миллионы людей и собрать их в концлагеря? (ВИДЕО).
- 02:30 «Зрада чи Перемога?»: На Украине серьёзно озадачены состоявшимся обменом.
- Вчера 23:46 Как мы хотели потратить в Украине 10 миллионов.
«Новую газету» требуют закрыть за поддержку геноцида Донбасса
То, что у либеральных СМИ проблемы с честью и моральными устоями, — известный факт. Нередко они готовы спекулировать на самых мерзких вещах, часто разбавляя свои «новости» издержками весьма больной фантазии. Известная «Новая газета» не стала исключением, занимая одну из ведущих позиций по количеству грязных фейков.
При этом многим людям непонятно, почему либеральному изданию так много сходит с рук? После доказанных связей журналиста Дениса Короткова и джихадистов уже давно пора было перевернуть всё в редакции вверх дном. Однако, русофобское медиа продолжает тиражировать свой низкосортный контент.
Чтобы в этом убедиться, стоит взглянуть на типичный пул новостей, со стойким привкусом антироссийского заказа. Издание не раз поддерживало террористов.
Так, во время теракта на Дубровке журналисты «Новой газеты» называли боевиков «жертвами» и «борцами за свободу». Такая же картина была и после подрыва в петербургском метро.
Несмотря на уже вынесенные приговоры всем подозреваемым в организации террористического акта, либеральное медиа продолжает сомневаться в их виновности.
Но и на этом их «заслуги» не заканчиваются.
«Новая газета» неоднократно публикует материалы об однополой любви, что нередко можно заметить в информационной повестке всех либеральных СМИ, а также провоцирует конфликты на Кавказе, желая отделения данного региона.
Про сбитый «Боинг» МН17 и говорить нечего. Несмотря на имеющиеся факты, согласно которым невиновность России уже неоднократно доказана, издание продолжает спекулировать на данной теме.
Однако точкой кипения стала поддержка геноцида на Донбассе.
На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием закрыть издаваемую в России «Новую газету». Автором выступил руководитель благотворительного фонда «Дети рисуют Мир» Александр Борисов.
По его мнению, либеральное издание спекулирует на одной из самых больных тем, оправдывая действия украинских карателей.
Даже в свежей публикации, посвященной обмену пленными, «Новая газета» сделала акцент на том, что республики Донбасса не признаны. Кем? Киевом с его неадекватными проповедниками неонацизма? Или, может быть, данной либеральной помойкой.
Хотелось бы поддержать Борисова и также призвать поддержать документ своими подписями, потому что спекуляция на событиях, из-за которых дети уже пять лет встречают Новый год под артобстрелом, — это бесчеловечное свинство.
Не террорист, не жалко…
P.S. «А помните хранителя музея в Пальмире — 82-летнего Халеда Асаада, который под пытками отказался консультировать игилоидов* о том, какие экспонаты представляют наибольшую ценность? Ну там ему еще голову отрезали и повесили тело старого археолога на античной колонне? Это было в 2015 году.
Читайте также: Убивали детей на Донбассе и в Киеве: львовский нацист честно рассказал о «подвигах» побратимов (ВИДЕО)
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина: Зачистить миллионы людей и собрать их в концлагеря? (ВИДЕО)
Эксперт канала «Россия 1» и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Большой вечер с Владимиром Соловьёвым» пояснил, в чём заключается главная проблема украинской идентичности.
«Главный вопрос заключается в том, что вот, была империя и она начала распадаться на части, её начали расчленять… И вот образовались эти так называемые национальные государства. Они вдруг оказались вынуждены каким-то образом определять свою идентичность, которой у них нет. Ну, нет у них этой идентичности! А они её должны выдумать.
Пока ещё они как-то держались этого советского прошлого, можно было что-то там накопать. Но они же должны откинуть и его! Их же отделили не для того, чтобы они советскую идентичность строили, потому что тут же начнётся обратное соединение. Их отделили для того, чтобы они выдумали антисоветскую идентичность.
А как они должны её выдумывать? Что Украина может выдумать в виде антисоветской идентичности? Там ничего нет, а нужно что-то накачать!
Вот так возникают древние укры, Виргилий, кто угодно ещё… Любое безумие должно заполнить что? Вакуум! Пустоту идентичности, которой не существует», — рассказал он.
По словам эксперта, на Украине «нет единства цивилизационного», потому что «там шов проходит посередине». Возможно, на Западной Украине «есть существенные группы, которые строят свою идентичность». Но ведь есть и огромные другие группы.
«Что они должны сказать про них? Что они не люди? А кто так говорил? Бандера. Значит, сразу же он становится автоматически героем. Потому что Бандера-то по существу дела занимался тем же самым: он выдумывал украинскую идентичность несуществующую», — отметил Кургинян.
Он добавил, что Бандера «понимал, что утвердить её он может огромным насилием, колоссальным, и он говорил об объёмах пыток, насилия и всего прочего».
«Его подельники говорили, что уничтожить треть, половину населения можно ради того, чтобы всё остальное контролировать», — подчеркнул.
Как отметил лидер движения «Суть времени», те, кто пришёл к власти в 2014 году, «разрушив какой-то хлипкий консенсус в украинском обществе», первым делом «начали воспроизводить эту бандеровскую модель в новом мире», но наткнулись «на сопротивление соответствующее».
«И теперь они застряли, но модель-то не изменили, — рассказал Кургинян.
— Значит, это государство оказывается несостоятельным, потому что бандеровский метод оно применить не может, зачистки в миллионы людей, тотальные концлагеря и прочие не пролезают. А никаким другим способом утвердиться на этой территории невозможно!»
Разгул нацистов
Эксперт обратил внимание на происходящее в украинских судах и «везде», и назвал это «преддверием нацистского переворота». Рейтинг Зеленского при этом падает.
«Я полностью согласен с Владимиром Вольфовичем — это такое презрение к своим судам! Они же что говорят? Не то, что суды утверждают правду юридическую, они говорят: „Власть поменяется и ты у меня тут будешь ноги целовать, сволочь судебная!“. Они тем самым сразу говорят о том, что никакого права для них не существует! Их право — в ногах!
А потом смысл заключается в том, что этот бандитизм мелкий вдруг получает в руки танки, тяжёлую артиллерию, авиацию и он так, как привык по-бандитски обращаться с кастетом и пистолетом Макарова, точно так же начинает обращаться с самолётами „Су“ и бомбить своё мирное население в Луганске! А почему мирное? Абсолютно потому, что он не может утвердиться иначе.
И вот вокруг этой неспособности утвердиться иначе, вокруг того, что при Зеленском эта власть заигрывает с этим и, по существу, поддакивает ей, у неё на подхвате существует, — это означает, что через какое-то время вот этот нацистский переворот совершится», — разъяснил Кургинян.
В заключение он добавил, что если и есть «какая-то национальная идентичность», то она «советская».
«Во-вторых, абсолютно прорусская и в этом виде она как-то может утвердиться. В противном случае надо сокращать территорию и на этой маленькой территории утверждать своё бандеровское господство. Если Киев согласится на это — пожалуйста. Вся остальная территория на это не согласится, — отметил политолог.
— А что касается того, сколько времени может править элита, — то элита может править долго, но не бесконечно. Если она так обращается со своим народом, то рано или поздно наступает хана».
Читайте также: Убивали детей на Донбассе и в Киеве: львовский нацист честно рассказал о «подвигах» побратимов (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Зрада чи Перемога?»: На Украине серьёзно озадачены состоявшимся обменом
Украина обменялась с Республиками Донбасса пленными. Впервые это получилось сделать по принципу «всех на всех» — о чём ранее условились на прошедшем «нормандском саммите».
«Русская Весна» вела онлайн-репортаж с обмена.
У идеи обмена противников было меньше, чем сторонников. Правда, и в лагере противников неожиданно удивляются: «Если у нас агрессия России, то почему большинство пленных с обеих сторон — украинцы?»
Украинский журналист и юрист Алексей Романов отметил, что обмен можно охарактеризовать как «рабовладельческий» и внутриукраинский.
«1) Людей меняют как скот, как рабов. Поштучно.
139 на 81. И спорят, почему так мало или много.
То есть торгуются. Торг — это спор о цене.
А цена — это стоимость ТОВАРА.
Товар в данном случае — люди. Живые люди.
2) Меняют украинцев на украинцев.
80% тех, кого передал Киев, — граждане Украины, которые жили на контролируемой территории.
Они, насколько я знаю, оружие в руках не держали.
Значит, к войне не имеют отношения. Значит — политические.
Складываем пункты 1 и 2. И что получаем?
Получаем пункт 3.
3) Государство на своей внутренней мирной территории захватывает заложников — своих граждан. Людей, не согласных с государственной политикой.
Этих людей бросают в тюрьмы, пытают, устраивают психологический (иногда и физический) террор через подконтрольные СМИ и прикормленных «активистов».
Затем, сложив цену, меняют этих людей на других, тоже граждан Украины, которые по каким-то причинам оказались «в плену» у квазигосударств на востоке.
Это работорговля в чистом виде. Причём работорговля с организациями, которых работорговцы сами называли “террористическими”», — сделал неутешительные выводы журналист.
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, ныне адвокат, также обратила внимание на то, что обменены были преимущественно граждане Украины.
Отчего опять-таки возникает вопрос: о какой в таком случае внешней агрессии идёт речь?
«На территории Украины украинцы обменивают незаконно удерживаемых украинцев на других незаконно удерживаемых украинцев», — отметила Лукаш.
Далее она привела правовое определение такому положению дел: внутренний конфликт.
«Немеждународный (или „внутренний”) вооружённый конфликт означает ситуацию насилия, при которой на территории одного государства происходят продолжительные вооружённые столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными вооружёнными группами.
У нас такой вооружённый конфликт поддерживается рядом иностранных государств.
И исток этого конфликта — вооружённый захват государственной власти в 2014 году. Его организаторы должны ответить. А их идейные установки должна растворить правда и милосердие.
Тогда и будет надежда на прекращение конфликта», — дала адекватную юридическую оценку происходящему экс-министр.
Сторонники «зрады»
В числе первых клеймить обмен пленными начал экс-президент «незалежной» Петро Порошенко, который в своё время активно блокировал любые мирные инициативы, в том числе неоднократно срывал обмен.
На своей странице в соцсети он стенал о том, что обмен лиц, причастных к преступлениям против участников «Революции Достоинства», оборвёт последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений. И Петру Алексеевичу очевидно уже сейчас, куда ниточки ведут. Вы не ошиблись: конечно, в столицу России, а главный заказчик, как вы уже догадались, — Путин и его марионетка Янукович.
«Стремление россиян получить “беркутовцев” под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести (следы — прим. РВ) преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине», — отписался Петро по методичке о «руке Кремля».
Что же помешало Порошенко, будучи у власти 5 лет, за этот срок найти доказательства вины этих самых «беркутовцев» и последние «ниточки к Путину и Януковичу»? Очевидно единственная вещь — отсутствие этих доказательств и «ниточек».
Если бы они были, то ехали бы бывшие сотрудники «Беркута» на обмен в статусе осуждённых.
Читайте также: На Украине предложили выдать России Бабченко в обмен на оставшихся в ДНР военнопленных
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как мы хотели потратить в Украине 10 миллионов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com