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Не факт. Освобождение Южного Сахалина

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Август 1945 года. Вторая Мировая война в Европе закончилась три месяца назад. Но в Азии она еще продолжалась. Япония вела боевые действия против союзников СССР – США и Британии. В соответствии со своими обязательствами, 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну. Одной из важнейших операций советско-японского противостояния стало освобождение Южного Сахалина. После поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. южная часть острова отошла к Японии. К 1945 году японцы построили на ней мощные оборонительные рубежи, которые и пришлось теперь штурмовать Красной армии…

Какие способы использовали советские солдаты для борьбы с японскими снайперами и – взятия укрепленных дотов? Правда ли, что боевые действия на Сахалине завершились уже после официальной капитуляции Японии и окончания Второй Мировой войны? И как японское население острова встречало Красную армию?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u9MG5g2c5Oo
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