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1873-1874. Железнодорожное строительство в Пензенской губернии

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01. Начало строительства железнодорожного моста через Суру. 1873
01. Начало строительства железнодорожного моста через Суру. 1873

02. Доставка и укладка грунта 1873
02. Доставка и укладка грунта. 1873

03. Возведение опор железнодорожного моста через Суру
03. Возведение опор железнодорожного моста через Суру. 1873

04. Возведение каменных опорных быков железнодорожного моста. Между ними - временный деревянный мост и устройство для забоя свай. 1873
04. Возведение каменных опорных быков железнодорожного моста. Между ними – временный деревянный мост и устройство для забоя свай. 1873

05. Строители пятого участка Моршанско-Сызранской жд возле быка моста через Суру. 1873
05. Строители пятого участка Моршанско-Сызранской жд возле быка моста через Суру. 1873

06. Возведение деревянного железнодорожного моста. Момент ручной укладки стропил.1873
06. Возведение деревянного железнодорожного моста. Момент ручной укладки стропил. 1873

07. Группа технических служащих железной дороги. 1873
07. Группа технических служащих железной дороги. 1873

08. Строители третьего участка дороги. В центре - начальник участка Н.А.Базин (в очках) 1873
08. Строители третьего участка дороги. В центре – начальник участка Н.А.Базин (в очках). 1873

09. Строительство железнодорожных сараев (депо)
09. Строительство железнодорожных сараев (депо)

10. Укладка рельс, подвезенных на конной дрезине по уже проложенному участку. Работа контролируется двумя кондукторами. 1873
10. Укладка рельс, подвезенных на конной дрезине по уже проложенному участку. Работа контролируется двумя кондукторами. 1873

11. По новому железнодорожному мосту. 1873
11. По новому железнодорожному мосту. 1873

12. Группа строителей шестого участка Моршанско-Сызранской жд . 1874
12. Группа строителей шестого участка Моршанско-Сызранской жд. 1874

13. Группа первого участка - 22 человека, среди которых десятники, доктор, обер-машинист, начальники участка и дистанции, телеграфист. 1874
13. Группа первого участка – 22 человека, среди которых десятники, доктор, обер-машинист, начальники участка и дистанции, телеграфист. 1874
Источник: https://humus.livejournal.com/8066590.html
Метки: железная дорога, история, пенза, Россия, фото
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