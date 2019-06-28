1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Строительство Уссурийской железной дороги

Восемь лет назад я выкладывал подобную подборку в гораздо худшем качестве. Недавно удалось вытащить фотографии оригинального размера (благодарность Федоту Пухлову). Плюс все это время считал, что мормоны владеют всем архивом Уильяма Джексона, но тут в библиотеке Конгресса обнаружил ряд неизвестных до этого момента снимков. К сожалению, многие из них даются только в превьюшках, но есть в громадном разрешении. Я их всех свел воедино, уточнил подписи и разбил на несколько тематических выпусков. Если у вас будут по теме уточнения, пишите не стесняясь.Уильям Генри Джексон (4 апреля 1843 — 30 июня 1942) — американский художник, фотограф, издатель, геолог и исследователь. Его карьера фотографа — с 12 до 99 лет — по всей вероятности самая продолжительная за всю историю фотографии. “В 1895 Джексон проехал по маршруту строящейся магистрали по заданию Всемирной транспортной комиссии. Результат – тысячи фотографий и зарисовок, сотни из которых посвящены Транссибу. Это и портреты строителей – инженеров и каторжан, и фотографии местных жителей – рыбаков, охотников, ямщиков, и снимки сибирских городов, первых мостов и вокзалов”Лагерь строителей дорогиЗимние домаГруппа казаков перед зимним домомЛагерь каторжан, занятых на строительстве железной дорогиГруппа каторжан и охранниковИнтерьер жилища каторжан на строительстве железной дорогиКаторжане и казакиОкрестности Хабаровска. Перекличка ссыльных каторжан. Лагерь арестантовОкрестности Хабаровска. Перекличка ссыльных каторжан. Лагерь арестантовОфицеры и рабочиеПолковник Владимир Петрович ТрусовПредставители инженерного корпуса на строительстве дорогиСтроительные работы на участке железной дороги под ХабаровскомТакие повозки используются подрядчиками во время железнодорожного строительства

Источник: https://humus.livejournal.com/6700698.html