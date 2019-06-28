1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Строительство Уссурийской железной дороги
10:06. 28 июня 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Восточная Сибирь
1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Забайкальская область
1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Хабаровск
1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Жизнь гольдов (нанайцев) Приморской области
1895. Уильям Генри Джексон путешествует по Транссибу. Приморская область
Восемь лет назад я выкладывал подобную подборку в гораздо худшем качестве. Недавно удалось вытащить фотографии оригинального размера (благодарность Федоту Пухлову). Плюс все это время считал, что мормоны владеют всем архивом Уильяма Джексона, но тут в библиотеке Конгресса обнаружил ряд неизвестных до этого момента снимков. К сожалению, многие из них даются только в превьюшках, но есть в громадном разрешении. Я их всех свел воедино, уточнил подписи и разбил на несколько тематических выпусков. Если у вас будут по теме уточнения, пишите не стесняясь.
Уильям Генри Джексон (4 апреля 1843 — 30 июня 1942) — американский художник, фотограф, издатель, геолог и исследователь. Его карьера фотографа — с 12 до 99 лет — по всей вероятности самая продолжительная за всю историю фотографии. “В 1895 Джексон проехал по маршруту строящейся магистрали по заданию Всемирной транспортной комиссии. Результат – тысячи фотографий и зарисовок, сотни из которых посвящены Транссибу. Это и портреты строителей – инженеров и каторжан, и фотографии местных жителей – рыбаков, охотников, ямщиков, и снимки сибирских городов, первых мостов и вокзалов”
Лагерь строителей дороги
Зимние дома
Группа казаков перед зимним домом
Лагерь каторжан, занятых на строительстве железной дороги
Группа каторжан и охранников
Интерьер жилища каторжан на строительстве железной дороги
Каторжане и казаки
Окрестности Хабаровска. Перекличка ссыльных каторжан. Лагерь арестантов
Окрестности Хабаровска. Перекличка ссыльных каторжан. Лагерь арестантов
Офицеры и рабочие
Полковник Владимир Петрович Трусов
Представители инженерного корпуса на строительстве дороги
Строительные работы на участке железной дороги под Хабаровском
Такие повозки используются подрядчиками во время железнодорожного строительства