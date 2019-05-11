Катализатор геноцида: как строительство Первой трансконтинентальной железной дороги в США привело к истреблению индейцев

150 лет назад в США завершилось строительство Первой трансконтинентальной железной дороги. Реализация проекта стала одним из наиболее масштабных научно-технических достижений Соединённых Штатов в XIX веке и привела к оживлению национальной экономики. Однако строительство преимущественно велось на территориях, захваченных у индейцев. Как отмечают историки, магистраль во многом ускорила процесс истребления и порабощения коренных жителей Северной Америки, а также способствовала уничтожению природного разнообразия на континенте.

В начале XIX века в авангарде развития железнодорожного транспорта находилась Великобритания. Именно здесь появились первые железные дороги, осуществлявшие регулярные перевозки на конной тяге, а также шли активные работы по созданию локомотива. В 1825 году между Стоктоном и Дарлингтоном была построена первая в мире железная дорога общего пользования с паровой тягой. Однако инициативу у бывшей метрополии быстро перехватили Соединённые Штаты. В США в конце 1820-х годов короткие железные дороги на паровой тяге стали строиться для промышленных нужд. А уже в 1830-м в штате Мэриленд открылась дорога, предназначенная для общественных пассажирских перевозок. В 1860 году общая протяжённость железнодорожных путей в США достигла более 30 тыс. миль (порядка 48 тыс. км).

Расширение на Запад

Развитие железнодорожной сети в США в XIX веке было напрямую связано с территориальным расширением американского государства. Изначально британские колонисты занимали узкую полосу побережья вдоль Атлантического океана. В то время численное превосходство было на стороне индейцев, поэтому белые колонисты втирались в доверие к вождям, стравливали между собой отдельные племена, способствовали распространению алкоголя и инфекций. Получив подкрепление из-за океана, европейцы стали всё чаще практиковать открытое насилие. Ряд племён были полностью уничтожены.

Кроме того, колонисты повсеместно заключали мошеннические договоры о праве собственности на землю, которые либо были подписаны с не уполномоченными на это лицами, либо содержали крайне расплывчатые формулировки. После образования США власти страны ввели государственную монополию на владение индейскими землями. В 1823 году Верховный суд Соединённых Штатов принял решение, из которого следовало, что индейские территории «никому не принадлежат» и могут перейти в собственность тех колонизаторов, которые их первыми «откроют».

В 1830 году, как раз в начале развития регулярных железнодорожных перевозок в стране, с вступлением в силу закона «О переселении индейцев» коренных американцев начали массово вытеснять к западу от реки Миссисипи. Некоторые пытались сопротивляться, но к 1858 году жившие в восточных регионах индейцы были полностью разгромлены. Кроме небольшой группы, скрывшейся в болотах центральной Флориды, они были депортированы на территорию современной Оклахомы. Насильственное переселение сопровождалось массовыми смертями от голода и болезней.

Хотя официальный Вашингтон неоднократно давал индейцам гарантии, что не будет вмешиваться в жизнь народов, обитавших к западу от Миссисипи, правительство США быстро забыло о своих обещаниях. В результате войны 1846—1848 годов Соединённые Штаты аннексировали примерно половину территории Мексики — от Мексиканского залива до Тихоокеанского побережья Калифорнии. Власть официального Мехико, а затем и Вашингтона во внутренних районах континента была изначально номинальной.

Однако прибрежную Калифорнию американцы стали обживать весьма активно. В 1848 году там обнаружили золото. С началом золотой лихорадки тысячи бедняков с Восточного побережья, не имевших средств на морское путешествие, двинулись в Калифорнию в фургонах. Это возмутило индейцев, многие из которых знали о белых лишь понаслышке. Начались конфликты.

Американские торговцы пушниной также не всегда мирно осваивали Великие равнины. Вслед за золотоискателями и купцами на территории, расположенные к западу от Миссисипи, проникли и военные. Американцы больше не скрывали, что рассматривают индейскую территорию как свою вотчину. Однако на широких просторах прерий перед ними остро встал вопрос о транспортном обеспечении. Если к востоку от Миссисипи уже была создана развитая железнодорожная сеть, то на запад можно было попасть лишь верхом или в фургонах.

Первая трансконтинентальная

Первым о строительстве железной дороги в направлении Тихого океана публично заговорил влиятельный американский бизнесмен Хартвелл Карвер ещё в 1830-е годы. А после аннексии Калифорнии он обратился с соответствующим предложением к конгрессу США. Парламентарии поддержали идею Карвера специальной хартией.

«Как и многие другие транспортные проекты в США, подготовку к строительству новой железной дороги курировали военные», — рассказал в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, в 1853—1855 годах военное министерство США организовало географические исследования территории общей площадью около 1 млн кв. км. В результате научных изысканий были разработаны три потенциальных маршрута строительства: северный — вдоль Миссури, центральный — в районе реки Платт и южный — через Техас. Остановиться решили на центральном маршруте, который активно лоббировал известный американский инженер-железнодорожник Теодор Джуда. В 1862 году президент США Авраам Линкольн подписал так называемый Закон о Тихоокеанской железной дороге (Pacific Railroad Act), регулирующий строительство. Со временем магистраль получила название Первая трансконтинентальная железная дорога.

Реализацию проекта поручили двум железнодорожным компаниям — Union Pacific и Central Pacific, каждая из которых возводила свой участок. Для финансирования строительства правительство США выпустило 30-летние государственные облигации под 6% годовых.