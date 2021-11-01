В Риме завершил работу двухдневный саммит G20. Заключительный день был посвящён проблемам климата, устойчивому развитию и переходу к низкоуглеродной экономике. Особенно это важно с учётом того, что в последние встречи на высшем уровне лидеры не могли прийти к единому знаменателю в этих вопросах и тема не отражалась в итоговых документах.

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи, отметил, что вопросы борьбы с изменением климата имеют «исключительно важное значение и касаются всех и каждого».

«Россия, как и другие страны, испытывает на себе – именно на себе – негативные последствия глобального потепления, и вот почему: мы сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории, – сказал он. – Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой – более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше».

Глава государства подчеркнул, что «наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата», выполняет «все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению», последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти.

При этом в России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Её доля уже превышает 40%, а с учётом природного газа эта доля составляет 86%. Это один из лучших показателей в мире.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах “семёрки”, – отметил Путин. – Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство. Причём не просто хотим достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем, например, даже у наших соседей и коллег в Евросоюзе. И это для нас вполне решаемая задача».

Российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на долгосрочные планы со всеми партнёрами и реализацию идей «на принципах технологической нейтральности, объективно учитывая углеродный след разных видов генерации». В частности, он упомянул, что «углеродный след солнечной энергетики, согласно научным данным, в четыре раза выше, чем атомной».

«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объёма парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар. Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах», – указал президент РФ.

По его словам, «для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объёмы выбросов недостаточно». «Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности – это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот, – сказал он. – Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии. Климатические проекты в России открывают и новые перспективы для международной кооперации, причём на многие десятки лет вперёд, и, безусловно, внесут существенный вклад в глобальные усилия на климатическом треке».

«В целом же полагаем, что при реализации климатических и природоохранных инициатив “двадцатке” важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учёта и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов. И, главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и <…> благосостояния людей», – заключил Путин.

Как отмечают СМИ, римская встреча «Большой двадцатки» совершила прорыв в климатическом вопросе.

В итоговой декларации саммита говорится: «Мы признаём необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия».

Стороны смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса по Цельсию (раньше говорилось о двух градусах). Правда, как быстро это произойдёт, с учётом жёстких позиций Китая и США, сказать сложно.

Страны намерены до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. При этом «Двадцатка» заявила о намерении оказать технологическую помощь развивающимся странам для отказа от угольной энергетики.

Кроме того, в декларации говорится об обязательстве стран – участниц прилагать достаточно усилий для обеспечения всех людей безопасными, недорогими и качественными вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19. В тексте заявления сказано, что препараты являются важными инструментами по борьбе с пандемией, а массовая вакцинация признаётся общественным благом.

«Мы будем предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны», — заявили страны, указав, что к концу этого года планируется привить не менее 40% населения, а уже к середине следующего достичь уровня 70% привитых. Вместе с этим страны G20 намерены бороться с недоверием к вакцинам от коронавируса.

В декларации сказано и о планах восстановить международные поездки и туризм на условиях их безопасности и упорядоченной форме. Они должны быть возобновлены на основании общих стандартов и требований к обеспечению беспрепятственного перемещения, к анализам и их результатам, документов о пройденной вакцинации от коронавируса и совместного признания цифровых приложений.

Кроме того, лидеры стран поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении минимального глобального налога в отношении транснациональных компаний, который должен быть установлен на уровне 15%. В декларации сказано, что такая мера стала бы «историческим достижением», которое позволит странам сформировать более стабильную и справедливую международную систему налогообложения.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит не оправдал ожиданий в сфере климата.

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, – написал он в Twitter. – Теперь – вперёд на COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – ред.) в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил: «Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспёртов, которые согласовали развёрнутую многостраничную декларацию, — заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными».

По его словам, подавляющее большинство участников саммита высказались за то, чтобы G20 подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия COVID-19, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности.

По материалам сайта Президента РФ, РБК, НТВ, «Известий», ТАСС