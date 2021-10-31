Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Военные преступления финских войск в годы ВОВ/Баир Иринчеев

113 11

Историк и директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев рассказывает о военных преступлениях финских войск на международном общественном форуме «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4vo7rmMu9lg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Финские концлагеря для русских
Преступление без срока давности. Финские концлагеря и современность
Действия финской стороны во время Второй мировой войны
«Концлагеря? Это правильно!»
Советско-финская война
Преступление без срока давности
Русским было приказано носить красную повязку
Религия и духовенство в годы Советской власти
11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27979 5121
    Русофил два часа назад

      Цуки.
      СССР напал на финляндию пoтoму oни и преступники.
      Фины есс-нo.
      Савцкие невинны ибo святы

      • 20305 15565
        SergeevРусофил 49 мин. назад

          Неважно кто на кого напал. Если советские то это не повод издеваться над военнопленными красноармейцами, они люди маленькие им приказали, они пошли. А иначе враг народа и пуля в затылок как предателю.

          • 27979 5121
            РусофилSergeev 44 мин. назад

              Важнo.
              Или расмoтрим преступления савецких прoтив фашистoв?
              СССР верoлoмнo и без oбьявления вoйны напал.
              всё
              тoчка
              над военнопленными красноармейцами не издевались а уничтoжали и ПЫТАЛИ
              Oни пришли убивать

              • 20305 15565
                SergeevРусофил 16 мин. назад

                  Об издевательствах красноармейцев над немецкими военнопленными свидетельства скудные, так что можно сказать об отсутствии таковых. А ведь повод был, вторглись пришли убивать.

              • 27979 5121
                РусофилSergeev 39 мин. назад

                  они люди маленькие им приказали, они пошли.
                  Ну тoчнo так фашисты в Нюренберге лепетали…..
                  Там кстати ещё Иран
                  Англия и СССР oкупирoвали сoвместнo
                  Как судить?

                  • 20305 15565
                    SergeevРусофил 21 мин. назад

                      Именно так, это ещё со времён собак-рыцарей так повелось, сотня рыцарей шла воевать прихватив с собой пару тыщ смердов, дав им мало мальское оружие. Так вот рыцарей захватив в плен берегли, потому как за них можно было получить выкуп, смерды же не стоили ничего и их можно было и пытать и убивать. Смысла же от пыток и убийства военнопленных рядовых не было никакого, единственное усиление взаимной ненависти. Иран оккупация, но вопрос о количестве жертв среди иранских солдат, скорее это количество стремилось к нулю, а если так то откуда ненависть, если в жизни иранцев ничего не изменилось.

              • 20305 15565
                Sergeev 11 мин. назад

                  Про то и разговор, правители приходят и уходят, а народы остаются. Самое странное то что у немцев и финнов нет ненависти к русским, она почему то только у хохлов. И ведь никаких вторжений или ещё чего то там непотребного.

                Оставить комментарий

                Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                (Обязательно)

                Быстрый переход:

                Информация о сайте

                Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru