«Концлагеря? Это правильно!»

«Целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей. Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», – оправдывается газета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну . Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта «Без срока давности» рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они голодали. Однако в ответ финская газета Ilta-Sanomat опубликовала на днях материал, в котором она фактически оправдывает создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.



А финский историк Антти Лайане на ее страницах утверждает, будто Финляндия вообще не воевала на стороне гитлеровской Германии. «Из финнов, – заявил он, – хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново».

Непонятно, какие еще нужны доказательства, если союз Финляндии с Гитлером – общеизвестный исторический факт. По состоянию на 22 июня 1941 года для войны против СССР на территории Финляндии была развёрнута группировка немецко-финских войск общей численностью 407,5 тыс. человек.

В первый день войны бомбардировщики люфтваффе начали использовать финские аэродромы, 43 немецких самолёта совершили вторжение в воздушное пространство СССР из Финляндии около 4 часов 22 июня 1941 года над Карельским перешейком. В этот же день с двух немецких гидросамолётов Heinkel He 115, вылетевших с Оулуярви, недалеко от шлюзов Беломорско-Балтийского канала была высажена группа финских диверсантов.



А. 26 июня 1941 года президент Финляндии Р. Рюти объявил о том, что Финляндия «находится в состоянии войны с СССР», и 28 июня 1941 года немецко-финские войска перешли в наступление на Мурманском направлении. В ночь на 1 июля 1941 года финская армия начала наступление с целью выхода к Ладожскому озеру.

Некоторые сегодня утверждают, будто главнокомандующий финской армией Карл Маннергейм «спас Ленинград», остановив финские войска на старой границе 1939 года, и хотел лишь «просто» вернуть то, что потерял в годы «Зимней войны» 1939−1940 гг. На самом деле финские войска дошли до реки Свирь и Онежского озера, был захвачен Петрозаводск. А на Карельском перешейке финны просто не смогли прорваться к Ленинграду с севера – их не пустили защитники города.

Да, остановившись на старой границе, финские войска во время блокады действительно не обстреливали Ленинград. Но для этого у них просто не было дальнобойных орудий, а кроме того Маннергейм, бывший кавалергард царской армии, оказался осторожным политиком и не был уверен в исходе войны.

Однако когда в 2016 году на стене бывшей казармы Кавалергардского полка на Захарьевской улице в Петербурге Маннергейму установили мемориальную доску, то в результате бурных протестов ветеранов и общественности ее были вынуждены демонтировать.

Автор публикации в Ilta-Sanomat утверждает, будто действия финских оккупантов «все же сильно отличались» от немецких. «Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни», – пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории. «Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», – утверждает газета.

Это был геноцид

Но что же на самом деле творилось в лагерях, и чем отличились финны в войне против СССР вместе с Гитлером?

Как сообщило на днях агентство РИА Новости, бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.

«Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления», – говорится в тексте заявления Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной.



Как отметили авторы обращения, финские захватчики «устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению», и это «носило все признаки геноцида» мирного населения.

Еще до этого в рамках проекта «Без срока давности» были обнародованы свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и не публиковавшиеся ранее. В Следственном комитете России организовали по факту публикации проверку.



Как известно, на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах были созданы лагеря для «ненационального» мирного населения.



На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек – порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% – русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть – в Петрозаводске.

Согласно приказу Маннергейма от 8 июля 1941 г. все «инородцы», то есть русские, направлялись в концентрационные лагеря в рамках программы этнических чисток.



Н.И. Барышников в книге «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940—1944 гг.» отмечает: «Наличие такого приказа Маннергейма все время тщательно скрывалось в официальной финской историографии, хотя указанный документ существует и хранится в Военном архиве Финляндии.



Это секретный приказ № 132, подписанный главнокомандующим 8 июля 1941 г., за день до перехода в наступление финских войск – карельской армии в направлении севернее Ладожского озера. В пункте четыре приказа говорилось: “Русское население задерживать и отправлять в концлагеря”».

По данным карельского историка К.А. Морозова, в результате тяжелого принудительного труда, плохого питания, голода, эпидемий, издевательств и расстрелов в лагерях погибли свыше 14 тыс. советских людей, то есть каждый пятый остававшийся в оккупации. Единственной их виной было то, что они были не-финнами и не относились к группе «хеймокансалайнен» («соплеменники», т. е. карелы, вепсы и ижорцы). В отношении «провинившихся» применялись пытки и расстрелы.



Комиссия с участием главного судмедэксперта Карельского фронта майора Петропавловского и главного патолога Карельского фронта, доктора медицинских наук, подполковника Ариэль, осмотрев петрозаводское кладбище «Пески», обнаружила 39 групповых могил, в которых захоронено не менее 7 тыс. трупов.



Причиной смерти большинства погребенных явилось истощение. У части трупов имелись сквозные повреждения черепа огнестрельным оружием.

В зверствах в годы войны признавались сами финны. Так ,пленный финский солдат 13-й роты 20-й пехотной бригады Тойво Арвид Лайне показал:

«В первых числах июня 1944 года я был в Петрозаводске. В лагере помещались дети от 5 до 15 лет. На детей было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое тряпье. Дети были так измучены, что разучились плакать и на все смотрели безразличными глазами».

Для «правонарушителей», преимущественно состоявших из женщин и детей, были созданы лагеря специального назначения в Кутижме, Вилге и Киндасове, нисколько не уступавшие немецким лагерям смерти. «Здесь узники питались мышами, лягушками, дохлыми собаками. Тысячи пленных умирали от кровавого поноса, тифозной горячки, воспаления легких. Врач-зверь Колехмайнен вместо лечения бил больных палками и выгонял на мороз».

Кровавые злодеяния

Но зверства вершились финской военщиной не только в концлагерях для гражданских лиц, были еще отдельные лагеря для советских военнопленных. После того как Красная Армия взяла штурмом Выборг, корреспондент газеты «Правда» 25 июня 1944 сообщил: «С каждым километром продвижения по земле, освобождаемой от врага, перед нашими воинами всё шире развертывается картина кровавых злодеяний финнов.



В самом начале наступления на Карельском перешейке бойцы одного из наших подразделений, ворвавшиеся в поселок Тудокас, увидели около пылавшего дома изуродованный труп красноармейца. Спина его была исколота штыками, кисти рук отрезаны… Чудовищным пыткам был подвергнут красноармеец Лазаренко, попавший в лапы маннергеймовцев.



Финские палачи вогнали ему в ноздри патроны, а на груди раскаленным шомполом выжгли пятиконечную звезду. Но и этого показалось мало гнусным садистам. Они разбили своей жертве череп и запихали внутрь сухари».

А вот отрывок из доклада о злодеяниях, направленного начальнику ГлавПУРа А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным (Москва, 28 июля 1944 года): «Собран многочисленный материал относительно зверской расправы финских белобандитов над пленными, особенно ранеными, советскими бойцами и офицерами. Он свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты свои жертвы перед тем, как умертвить их.

Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеет ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезали полосы кожи и пятиконечные звезды.

Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре. 25.VI-1944 г. на берегу Ладожского озера найден труп неизвестного красноармейца, заживо сваренного на костре в большой железной бочке… Не менее ужасна участь советских военнопленных, которым в первую минуту была сохранена жизнь.



В концлагерях был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью. Когда в иностранной, в том числе швейцарской, печати появились сообщения о варварском режиме и высокой смертности в финских лагерях для военнопленных, Маннергейм вынужден был в декабре 1942 г. выступить со следующим заявлением: “Английская информация утверждает, что в лагерях для военнопленных в Финляндии умерло от голода 20 000 пленных. До августа этого года действительно умерло 12 000 пленных…”».

В газете «Комсомольская правда» от 11 августа 1944 года опубликовано письмо старшего лейтенанта В. Андреева: «Дорогой товарищ редактор! Взгляните вот на это фото. На нем снят лейтенант финской армии Олкинуоря. В руках у него череп замученного и убитого им красноармейца.



Как показали пленные, этот зверь в мундире решил сохранить “на память” череп своей жертвы и приказал солдатам выварить его в котле и очистить. И в чемодане у взятого в плен финна Саари мы нашли фотоснимки вроде этого. Саари истязал пленных, отрубал им руки и ноги, вспарывал животы. Он даже установил систему: сначала отрубал ступни, кисти рук, потом голени, предплечья и только потом отсекал голову».

Солдат 101-го финского пехотного полка Аариэ Энсио Мойланен на допросе показал:



«Разведывательно-диверсионный отряд, участником которого я являюсь, поджег деревню Койкари… женщины бежали нам навстречу и просили их не расстреливать. Мы изнасиловали некоторых из этих женщин и расстреляли всех. Никого не оставили. У меня в памяти осталась красивая девочка, которую мы с товарищами изнасиловали, а после расстреляли».

Приведенные выше примеры злодеяний, которые творили в годы войны воевавшие вместе с Гитлером финны, – только небольшая часть из того, что произошло на самом деле.

Многие документы до последнего времени были засекречеными, их не обнародовали, чтобы не омрачать «дружественные отношения» с соседней Финляндией. Однако, когда сегодня там нашлись те, кто вдруг начал утверждать, что это Россия «переписывает историю войны», этим клеветникам пришлось напомнить, что было на самом деле.



Владимир Малышев



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