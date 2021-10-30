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«Сколько раз я чуть не погиб?» Самые запоминающиеся эпизоды из фронтовой жизни. Воспоминания о войне

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Чтобы жить на войне нужно особое, прямо-таки звериное чутьё. Если что-то прозеваешь — то всё, конец. Я же успевал реагировать на пулемётные трассы, успевал уклониться или даже подпрыгнуть, пропустив очередь понизу!… Ещё были мины, снаряды, осколки и даже неожиданный сюрприз с воздуха! От туда… где шёл воздушный бой!

0:01 Воспоминания о войне советского офицера
1:02 Немецкий обстрел на 1 мая
2:54 Звериное чутьё и осколок- "сокровище"
5:20 Нежданный "подарок с воздуха"
6:38 Единственная мина!
7:36 Единственная пулемётная трасса и прямо в цель!
9:56  Немецкий охотник- пулемётчик
10:48 Немецкие снайперы
11:12 Неопытный немецкий снайпер. Повезло….
12:14 Госпиталь и болячки

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jTYFWV3NMtY
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