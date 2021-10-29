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Секреты правильного образования. Андрей Курбатов

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Кто такой человек, для чего он приходит в этот мир.
Одним из основных условий, чтобы стать человеком, является получение достойного образования.
О каком образовании идёт речь, какие задачи перед ним стоят, как в современном мире технологического прогресса не наделать непоправимых ошибок в ходе образовательного процесса, поделится своим мнением Андрей Всеволодович Курбатов – академик «Академии Наук социальных технологий и местного самоуправления»

Образование – организованный, целенаправленный процесс совершенствования.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H2BmZ3Wx12E
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