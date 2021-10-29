Зачем нужен образ будущего? Кто формирует цели и задачи на перспективу? Как выйти из сложившегося культурного тупика?

01:24 Как и благодаря чему формируется класс мыслящих людей, носителей идей и образов будущего?

10:53 Кажется, что уже все события прошлого нашей страны получили свой отпечаток культурном пространстве, через фильмы, постановки и другие формы искусства. Пересняты практически все советские фильмы. Что не так с этими образами?

20:11 Нашему обществу доступны все технологи для создания образа будущего?

33:17 Какие цели преследуют те, кто формирует в обществе ложные идеалы?

36:09 Какой может быть стратегия России исходя из нынешнего состояния культуры?