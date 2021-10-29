Банк России опять повысил ключевую ставку и не намерен останавливаться. Целью Банка России является понижение инфляции за счёт роста ставок по вкладам и кредитам и сокращения тем самым потребительских трат. Как повышение ставок повлияет на граждан, имеющих кредиты и вклады, а также на отдельные сектора экономики? Почему продолжается рост цен на товары и на что Банк России влиять не может в принципе? Об этом беседуют член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Юрий Коптелов и доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

Ещё больше подробностей и разбор похожих событий в недавней истории можно найти в книге С.В. Ануреева «Денежно-кредитная и бюджетная политика, диспропорции и кризисы», изданной в 2020 году (есть в свободном доступе).