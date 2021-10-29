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ЦБ обещал вернуться с повышением ключевой ставки

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Банк России опять повысил ключевую ставку и не намерен останавливаться. Целью Банка России является понижение инфляции за счёт роста ставок по вкладам и кредитам и сокращения тем самым потребительских трат. Как повышение ставок повлияет на граждан, имеющих кредиты и вклады, а также на отдельные сектора экономики? Почему продолжается рост цен на товары и на что Банк России влиять не может в принципе? Об этом беседуют член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Юрий Коптелов и доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета  Сергей Ануреев.

Ещё больше подробностей и разбор похожих событий в недавней истории можно найти в книге С.В. Ануреева «Денежно-кредитная и бюджетная политика, диспропорции и кризисы», изданной в 2020 году (есть в свободном доступе).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W4uCtEy1kj8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 486 478
    Виктор два часа назад

      Видимо в текущих обстоятельствах нет возможности применить другие инструменты для снижения инфляции.
      А инфляцию банкирам ох как неохота разгонять.., – это-ж сколько долгов у населения обесцени(вае)тся!!!?

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