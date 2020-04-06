Коронавирус создает прецедент

Ни для кого не секрет, что в России Центробанк и де-факто и даже де-юре отделен от государства. Кто в этом сомневается, может обратиться к сайту Банка России. Там размещено весьма витиеватое определение статуса Центробанка: «Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения…»

Несмотря на витиеватость текста, ключевая фраза – «Он не является органом государственной власти» – снимает все вопросы. А чтобы окончательно снять возможные вопросы со стороны сомневающихся, приведу формулировку из Федерального закона о Банке России (принят 10.07.2002 N 86-ФЗ): «Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства» (статья 2).

И надо отдать должное государству (с его тремя ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной): оно неукоснительно соблюдало «суверенитет» Центрального банка на протяжении всего времени существования Российской Федерации.

Позволяя делать все, что заблагорассудится, даже грубейшим образом нарушать Конституцию Российской Федерации (особенно статью 75, где говорится о Центробанке и российском рубле).

После того, как в 2013 году Центробанк получил дополнительные полномочия и статус финансового мегарегулятора, фактически все управление экономикой перешло в руки этого таинственного института, который «не является органом государственной власти».

Фактически он стал первой и единственной властью в стране, «государством в государстве». А законодательная, исполнительная и судебная власти, красиво расписанные в Конституции 1993 года, выступают лишь в качестве декораций и статистов. Ни президент, ни премьер-министр, ни тем более руководители Государственной Думы, Федерального собрания, Верховного суда, Конституционного суда, Прокуратуры, Счетной палаты никогда не дерзали вмешиваться в деятельность «реальной первой власти», т.е. Банка России.

Более на эту тему я распространяться не буду. Желающие могут почитать мои статьи и книги. Например: Катасонов В. Центробанки на службе «хозяев денег». Книга 1. «Центробанки: история и современность». Книга 2. «Досье на современные Центробанки: Банк России, ФРС США, ЕЦБ, Народный банк Китая и другие». – М.: Библиотека РЭО им. С.Ф. Шарапова, 2018.

Теперь перейдем к сегодняшним событиям в мире и России. Суть их можно обозначить термином «вирусно-экономический кризис». Коронавирус, а вернее истерия, разогретая вокруг него, ввергли мировую экономику и экономики отдельных стран в тяжелейшую рецессию. Сначала её сравнивали в финансово-экономическим кризисом 2007-2009 гг. А теперь уже начинают сравнивать с мировым экономическим кризисом 30-х годов прошлого столетия, который считается тяжелейшим в истории капитализма. Вот свежая информация от международного рейтингового агентства Fitch. Еще две недели назад оно оптимистично предсказывало, что во втором полугодии может начаться оживление и по итогам всего года мировая экономика все-таки сумеет выйти в плюс (прирост мирового ВВП на 1,3%). А опубликованные 3 апреля оценки агентства по ожидаемым итогам 2020 года говорят уже о падении мирового ВВП на 1,9%. При этом ВВП США обвалится на 3,3%, еврозоны – на 4,2%, а Великобритании – на 3,9%.

А что Россия? На сайте Минэкономразвития до сих пор прогнозы пышут оптимизмом и обещают «положительные итоги» по 2020 году. А о чем говорят оценки частные?

Аналитики Bank of America (BofA) в начале марта дали прогноз снижения ВВП России на 1,0%. А вчера они обновили свой прогноз: падение должно составить 5,6%. Осторожный Алексей Кудрин, нынешний руководитель Счетной палаты, оценил в конце марта возможное падение ВВП России на 3-5 процентов. Но, если эпидемия коронавируса будет продолжаться и расширяться, то, по его мнению, падение может стать более глубоким, чем в 2009 году (тогда оно составило 9%).

Скажем откровенно: пока власти России действуют вяло, а главное, в их действиях не просматривается стратегия. Больше эти действия напоминают PR-акции или рефлексию, набор нескоординированных и не глубоко продуманных акций. Власти называют это «точечными» акциями.

Давайте для сравнения посмотрим, как действуют в условиях вирусно-экономического кризиса за океаном, в США. Примерно десять дней назад Вашингтон обнародовал некоторые параметры помощи населению и экономике в условиях чрезвычайного положения, введенного президентом Дональдом Трампом. Общая сумма помощи определена в 6 с лишним триллионов долларов. Это примерно 30% по отношению к годовому ВВП США. Примечательно, что помощь не растянут (размажут) на длительное время. Ее можно сравнить с инъекцией, которая будет введена в тело Америки в течение месяца, до начала мая. Если потребуется дополнительная инъекция, власть обещала, что таковая будет сделана. Названная выше общая сумма помощи состоит из двух компонентов.

Первый – бюджетная помощь в размере 2,2 трлн долл. Из них 1 триллион предполагается раздать населению в виде «живых» наличных денег (раздача там уже началась). 350 млрд долл. предназначены для поддержки малого бизнеса. Крупный бизнес получит льготные кредиты на 500 млрд долл. И т.д.

Второй – дополнительная эмиссия Федеральной резервной системы США – 4 триллиона долл. Деньги ФРС США вбрасываются в обращение путем покупки казначейских и ипотечных бумаг, а также коммерческих бумаг, эмитируемых частными корпорациями. Только на прошлой неделе таким способом в экономику было вброшено почти 600 млрд долл. (что эквивалентно примерно трети годового ВВП России, выраженного в долларах по официальному курсу). Замечу, что американский Центробанк, выступающий под вывеской «Федеральная резервная система США», – частная корпорация, акционерами которой являются частные банковские гиганты, за которыми, в свою очередь, стоят физические лица, «хозяева денег». На протяжении целого века с момента учреждения ФРС США (в конце 1913 года) никто из американских президентов не дерзал вмешиваться в дела Центробанка США. ФРС США, как справедливо считали и считают многие эксперты, – реальная, первая власть в Америке (хотя свое мнение на этот счет они обычно открыто не высказывают, опасаясь репрессий со стороны тех же «хозяев денег»).

Трамп – пожалуй, первый президент, который осмелился поставить под вопрос правомочность автономного, «независимого» статуса Федерального резерва (помимо всего, такой статус является грубым нарушением Конституции США, ибо право выпускать деньги принадлежит Конгрессу США).

На протяжении более трех лет пребывания в Белом доме Трамп постоянно подвергал денежно-кредитную политику американского Центробанка резкой критике, требуя увеличить масштабы денежной эмиссии и снижение ключевой ставки. Он даже в своем Твиттере в начале прошлого года написал, что у Америки две самые главные угрозы – Китай и Федеральный резерв. Он даже заявил, что уволит председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла (которого до этого сам же и рекомендовал на этот пост), квалифицируя решения последнего как подрывающие мощь Америки. И вот, уже в последние месяцы прошлого года Джером Пауэлл начал наращивать денежную эмиссию и прекратил повышение ключевой ставки. Многие наблюдатели и эксперты квалифицировали такой поворот в политике американского Центробанка как победу Трампа. А когда в Америке начался вирусно-экономический кризис, то совет управляющих ФРС во главе с Джеромом Пауэллом стал действовать в полном согласии с пожеланиями президента. Трамп не мог скрыть своего удовлетворения. Он с радостью констатировал, что наконец-то между администрацией президента и американским Центробанком достигнуто полное взаимопонимание, обеспечивается координация действий. Одним словом, полная симфония! Это действительно так. Не уверен, что симфония будет вечной, но на время вирусно-эконмического кризиса она будет поддерживаться.

А теперь перенесемся в Россию. 25 марта президент Путин обратился к гражданам России с обращением по поводу вирусно-экономического кризиса. В нем содержалось немало предложений по борьбе с вирусной эпидемией и помощи населению и бизнесу. Почти все они были адресованы, в конечном счете, в виде поручений правительству. За исключением одного предложения, которое в списке президента шло под номером 4:

«Четвёртое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу». Как видим, этот пункт адресован Банку России.

Центробанк, если бы он был действительно государственным, входил в ветвь исполнительной власти, мог бы и должен был бы в тот же самый день, 25 марта дать всем коммерческим банкам команду о введении с 26 марта кредитных каникул, как это сформулировано в обращении президента.

На момент первого обращения президента, 25 марта имела место частичная остановка работы компаний и организаций разных отраслей экономики. Указом президента были установлены «всеобщие каникулы» на неделю (с 30 марта по 5 апреля включительно). Затем в новом обращении президента от 2 апреля «всеобщие каникулы» были продлены до конца месяца. Платежеспособность физических и юридических лиц резко стала падать уже в марте, ещё до первого обращения президента. Еще сильнее она стала падать после двух обращений Путина. И на этом фоне банки как ни в чем не бывало продолжали контролировать выполнение «физиками» и «юриками» исполнение кредитных договоров. Для российских коммерческих банков Владимир Путин с его предложением о «кредитных каникулах» не указ. Они слушаются только председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Примечательно, что 29 марта Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, разрешающие заемщикам просить у банков отсрочку выплат на полгода. 1 апреля законопроект одобрила Госдума, а на следующий день — Совет Федерации. 3 апреля документ подписывает президент Путин, и он становится законом. Вот его полное название: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». В тот же день он был размещен на Официальном портале правовой информации.

В тот же день 3 апреля и буквально чуть ли не в тот же час на сайте Банка России появляется прелюбопытный пресс-релиз, который называется «Информация о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года». Помимо всего в пресс-релизе сказано: «Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором».

В последние дни (уже после первого обращения президента к гражданам страны) банки резко активизировались на фронте работы с кредитами гражданам и частным компаниям. Клиентам рассылаются грозные уведомления и напоминания о необходимости уплаты процентов и погашений основных сумм долга по графикам договоров. А также о погашении просроченной задолженности и о начислении штрафов на просрочку. Наиболее решительные банки в эти дни осуществляют переоформление своих требований к должникам на коллекторские фирмы. Уж для них обращение президента и принятый 3 апреля закон о налоговых каникулах точно не указ. У них жизнь организована «по понятиям».

Впрочем, судя по пресс-релизу, появившемуся на сайте Банка России 3 апреля, обращение президента и закон о налоговых каникулах для Центробанка тоже не указ. В ближайшие дни мы увидим, как будет решаться возникшая «коллизия». А также станет ясно, «кто в доме хозяин».

До сих пор безусловным «хозяином» был Центробанк. С 2000 года, когда Путин заступил на пост президента Российской Федерации, это первая попытка главы государства вмешаться в деятельность Центробанка (до этого он всегда говорил, что деятельность Центробанка находится «вне его компетенции»). Прецедент создан. История с кредитными каникулами может стать «лакмусовой бумажкой». Удастся ли Путину дожать Центробанк по вопросу кредитных каникул? Это и станет ответом на вопрос, кто в доме хозяин. Это был бы лишь первый шаг. На примере американского президента видно, каких титанические усилия нужны для того, чтобы заставить Центробанк действовать в русле государственной экономической политики.

Чтобы российский президент мог стать действительно полновластным «хозяином в доме», нужна национализация Центробанка. И нынешний вирусно-экономический кризис в стране дает хороший повод для того, чтобы поставить вопрос о национализации Банка России.

Специально для «Столетия»

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-sozdaet-precedent-114521