Записка военного прокурора ЛВО В.И. Носова по вопросу утверждения обвинительных заключений
Примечательный документ времен 1-й Бериевской амнистии 1940-го года, где рассматривается вопрос исправления нарушений соц.законности в период "ежовщины".
Записка военного прокурора ЛВО В.И. Носова по вопросу утверждения обвинительных заключений
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 229. Л. 40-43об
http://istmat.info/node/65262 – цинк
1. Как видим, вопросом реабилитации граждан вполне себе спокойно занимались еще до войны при товарище Сталине. До XX съезда было еще 16 лет. Что никак не мешало вскрывать нарушения в период репрессий.
2. Обращает на себя внимание известный момент, когда следователь без должных на то оснований, к уже доказанным обвинениям, от балды необоснованно приписывал другие статьи, то есть к тому, что человек совершил добавляли то, что он не совершал – это по сути отдельная категория репрессированных.
3. Поднимается вопрос и о опротестовании приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Собственно, именно благодаря таким пересмотрам в 1940-1941 годах целый ряд офицеров высшего и среднего звена незаконно подвергшиеся преследованиям были освобождены и вернулись на службу в армию.
4. Обращает внимание и акцент документов на том, что следователи принимали решения на основании либо крайне косвенных, либо и вовсе сомнительных улик, не имея явных доказательств вины подозреваемых, что и позволяет писать, что приговоры неправильные.
5. Прокурора Носова, который еще в 1940 году своими действиями помогал необоснованно репрессированным людям с реабилитацией, никто почему-то не репрессировал. Более того, он был главным прокурором РККА в годы Великой Отечественной Войны. Умер своей смертью в почете и уважении в 1973-м году.
Как видим, вопросом реабилитации граждан вполне себе спокойно занимались еще до войны при товарище Сталине. До XX съезда было еще 16 лет
Этo пoдтверждает чтo на XX съезде не врали.
Резня была в пoлный рocт.
Сталин канечна не знал