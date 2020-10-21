Товарищвыложил список отсканированных документов по вопросам хрущевской реабилитации, которая проводилась с 1956-го года. Теперь можете сами почитать, на основании архивных документов, как и на каком основании проводилась реабилитация тех или иных лиц.Никаких трактовок, только документы, которые автор берет в архивах, сканирует и выкладывает в общий доступ.

Реабилитация

https://lost-kritik.livejournal.com/92098.html – цинкБольше документов на тему истории СССР можно традиционно найти на сайте "Исторические материалы" http://istmat.info/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6262558.html