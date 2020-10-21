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Реабилитация на практике

10:36. 21 октября 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Товарищ lost_kritik выложил список отсканированных документов по вопросам хрущевской реабилитации, которая проводилась с 1956-го года. Теперь можете сами почитать, на основании архивных документов, как и на каком основании проводилась реабилитация тех или иных лиц.
Никаких трактовок, только документы, которые автор берет в архивах, сканирует и выкладывает в общий доступ.

Реабилитация


https://lost-kritik.livejournal.com/92098.html – цинк


Больше документов на тему истории СССР можно традиционно найти на сайте "Исторические материалы" http://istmat.info/

Метки: 50-е, враги народа, документы, история, реабилитация, репрессии, ссср, хрущев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6262558.html

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