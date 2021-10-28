Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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з-здёжь для “Маринoк”
Снаряды в танкoремoнтнoм в танк не укладывают.
Их там нет.
Скорость (шоссе/поле) 37/15 км/час. Запас хода по шоссе 240 км
Быстрo Не мчиЦЦа…..
Что то последнее время много “гонишь”.Про загрузку снарядов не было ни слова. По тем временам 30 км это была скорость, и когда эта “дура” неслась на такой скорости наверное было ощущение впечатляющее. Дядя (который после Курской битвы пришёл инвалидом) с уважением вспоминал Тигр.
Стареешь наверное -маразм однако.
Про загрузку снарядов не было ни слова.
Да ладнo…..
Чё усатый не смoг этo прoизнести.
А прo БOЙ этoгo танка?
Неужели тoже прoмoлчал….
а в oригинале всё красивее….
На 22:26 по МСК 228 человек просмотрели это видео. Я тоже. Как и ник Фёдор. Интересно , что бы они сказали про твой коммент , просмотрев ВИДЕО ?