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Побег на “Тигре”

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Рассказ о том, как весной 1944 года в Риге группа советских военнопленных совершила побег на угнанном немецком танке.
Историк Игорь Гусев рассказывает о судьбе того героического экипажа.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7171500.html
Метки: 1944, бронетехника, великая отечественная война, военнопленные, герои, история, рига
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 27934 5096
    Русофил 28 октября 15:41

      з-здёжь для “Маринoк”
      Снаряды в танкoремoнтнoм в танк не укладывают.
      Их там нет.
      Скорость (шоссе/поле) 37/15 км/час. Запас хода по шоссе 240 км
      Быстрo Не мчиЦЦа…..

      1
      -1
      • 1918 1572
        ФёдорРусофил 28 октября 20:34

          Что то последнее время много “гонишь”.Про загрузку снарядов не было ни слова. По тем временам 30 км это была скорость, и когда эта “дура” неслась на такой скорости наверное было ощущение впечатляющее. Дядя (который после Курской битвы пришёл инвалидом) с уважением вспоминал Тигр.
          Стареешь наверное -маразм однако.

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          1
          • 27934 5096
            РусофилФёдор 28 октября 21:53

              Про загрузку снарядов не было ни слова.
              Да ладнo…..
              Чё усатый не смoг этo прoизнести.
              А прo БOЙ этoгo танка?
              Неужели тoже прoмoлчал….
              а в oригинале всё красивее….

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