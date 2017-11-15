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Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 ноября 2017

09:45. 15 ноября 2017 Просмотров - 354 Нет комментариев Опубликовал:

Военные РФ учат сирийских резервистов стрелять и выживать в пустыне: кадры тренировок

Если автомат Калашникова резервистам хорошо знаком по прошлой службе в армии, то вооружение, которое сейчас использует сирийская армия, требует изучения. Инструкторы в деталях рассказывают о конструкции и тактике применения гранатомета.

Подробности на http://tvzvezda.ru

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Бои за последний оплот ИГИЛ: рассказ очевидца

Бои за последний оплот ИГИЛ: рассказ очевидца | Русская весна

Уходя, террористы заминировали практически каждый квадратный метр этого небольшого населенного пункта, что очень сильно осложняет свободное передвижение наших военнослужащих по улицам города.

В последние дни в средствах массовой информации звучит весьма противоречивая информация о событиях, происходящих в последнем оплоте ИГИЛ — городе Абу-Кемале. Какая же реальная обстановка в этом небольшом приграничном городе?! 

Узнать все подробности военной операции Cирийской армии и наших союзников против террористов ИГИЛ мне удалось совершенно случайно. 

В тот момент, когда я мирно покуривал кальян в своей любимой кафешке на берегу Средиземного моря в Латакии, мне позвонил товарищ, который, в отличие от меня, бесполезного журналиста, с оружием в руках в составе элитной дивизии «Силы тигра» генерала Сухейла защищает нашу родину.

Связался он со мной лишь с одной целью: уже второй день мой знакомый не может дозвониться до своей жены и сказать, что он жив…

Пообещав обязательно исполнить небольшую просьбу — проведать его супругу в самое ближайшее время, я решил узнать все подробности их операции против боевиков и понять, свободен ли Абу-Кемаль от нечисти из ИГИЛ*. 

В своей небольшой заметке я не буду в подробностях рассказывать, как артиллерия и авиация наносили прицельные удары по позициям боевиков, как за несколько дней до начала штурма бойцы специального подразделения дивизии Сухейла были переброшены на вертолетах в глубокие тылы боевиков и как самоотверженно сражаются простые пехотинцы.

Уверен, всех нас интересует лишь один вопрос: что же с Абу-Кемалем?!

Итак, начну с основного: город уже полностью контролируется сирийской армией и её союзниками! 

Однако есть целый ряд нюансов…Уходя, террористы заминировали практически каждый квадратный метр этого небольшого населенного пункта, что очень сильно осложняет свободное передвижение военнослужащих по улицам города.

Более того, в городе остались единичные группы боевиков, одурманенных наркотиками, которые засели в многочисленных туннелях, подвалах домов. Притом в городе до сих пор находятся как снайперы, которые из-за угла готовы подстрелить любого зазевавшегося бойца, так и смертники с поясами шахидов, бросающиеся даже на небольшие группы наших военных.

Больше всего же моего знакомого шокировали малолетние террористы. Подростки от 10–14 лет, воспитанные игиловцами, с самого раннего детства были подсажены на героин и другие наркотические вещества, а вместо азбуки их обучали стрелять из разных видов оружия. С одним из таких «младобоевиков» встретилась группа моего товарища. 

«Я выжил лишь благодаря доле случая и своей табачной зависимости. Пытаясь прикурить сигарету, я не стал обращать внимание на мальца, который с радостными криками выбежал навстречу нашей колонне… Приблизившись к солдатам, этот чертенок подорвал себя, убив одного из наших», — рассказал мне собеседник.

Характерно, что практически о каждом таком инциденте боевики радостно сообщают мировой общественности через свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Журналисты же самых разных изданий, получив сообщение такого содержания, плодят всякие небылицы…

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Рияд Фарид Хиджаб

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Армия Сирии и ВКС России штурмуют остров Кати в Дейр эз-Зоре

Армия Сирии и ВКС России штурмуют остров Кати в Дейр эз-Зоре | Русская весна

Во вторник, после небольшого перерыва, Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России возобновила наступление на остров Хавиджат Кати.

После того, как ИГИЛ* отвергло условия правительственных сил о сдаче острова, «Тигры» совместно с 4-й механизированной дивизией САА возобновили свое наступление с целью освобождения большого острова, расположенного непосредственно к востоку от столицы провинции.

При поддержке «Национальных сил обороны» и ВКС России, САА атаковала северо-восточную часть острова в попытке взять под свой контроль один из оккупированных доков.

На данный момент правительственные войска и их союзники отбили у боевиков часть территории.

Сирийская армия, скорее всего, будет атаковать позиции в течение некоторого времени, прежде чем в очередной раз призвать «игиловцев» к капитуляции и вынудить их сдать остров.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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США берегут ИГИЛ для нового применения, — Пушков

США берегут ИГИЛ для нового применения, — Пушков | Русская весна

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США берегут ИГИЛ для нового применения.

«Мэттис: США имеют право быть в Сирии для борьбы с ИГИЛ*. Первое: им такое право ни Сирия, ни ООН не дали. Второе: они берегут ИГИЛ для нового применения», — написал Пушков в Twitter.

Таким образом он пркомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего, что США собираются сохранить военное присутствие в Сирии до завершения переговоров в Женевском формате.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Минбороны. Эпичный провал

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