Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 ноября 2017

Уходя, террористы заминировали практически каждый квадратный метр этого небольшого населенного пункта, что очень сильно осложняет свободное передвижение наших военнослужащих по улицам города.

В последние дни в средствах массовой информации звучит весьма противоречивая информация о событиях, происходящих в последнем оплоте ИГИЛ — городе Абу-Кемале. Какая же реальная обстановка в этом небольшом приграничном городе?!

Узнать все подробности военной операции Cирийской армии и наших союзников против террористов ИГИЛ мне удалось совершенно случайно.

В тот момент, когда я мирно покуривал кальян в своей любимой кафешке на берегу Средиземного моря в Латакии, мне позвонил товарищ, который, в отличие от меня, бесполезного журналиста, с оружием в руках в составе элитной дивизии «Силы тигра» генерала Сухейла защищает нашу родину.

Связался он со мной лишь с одной целью: уже второй день мой знакомый не может дозвониться до своей жены и сказать, что он жив…

Пообещав обязательно исполнить небольшую просьбу — проведать его супругу в самое ближайшее время, я решил узнать все подробности их операции против боевиков и понять, свободен ли Абу-Кемаль от нечисти из ИГИЛ*.

В своей небольшой заметке я не буду в подробностях рассказывать, как артиллерия и авиация наносили прицельные удары по позициям боевиков, как за несколько дней до начала штурма бойцы специального подразделения дивизии Сухейла были переброшены на вертолетах в глубокие тылы боевиков и как самоотверженно сражаются простые пехотинцы.

Уверен, всех нас интересует лишь один вопрос: что же с Абу-Кемалем?!

Итак, начну с основного: город уже полностью контролируется сирийской армией и её союзниками!

Однако есть целый ряд нюансов…Уходя, террористы заминировали практически каждый квадратный метр этого небольшого населенного пункта, что очень сильно осложняет свободное передвижение военнослужащих по улицам города.

Более того, в городе остались единичные группы боевиков, одурманенных наркотиками, которые засели в многочисленных туннелях, подвалах домов. Притом в городе до сих пор находятся как снайперы, которые из-за угла готовы подстрелить любого зазевавшегося бойца, так и смертники с поясами шахидов, бросающиеся даже на небольшие группы наших военных.

Больше всего же моего знакомого шокировали малолетние террористы. Подростки от 10–14 лет, воспитанные игиловцами, с самого раннего детства были подсажены на героин и другие наркотические вещества, а вместо азбуки их обучали стрелять из разных видов оружия. С одним из таких «младобоевиков» встретилась группа моего товарища.

«Я выжил лишь благодаря доле случая и своей табачной зависимости. Пытаясь прикурить сигарету, я не стал обращать внимание на мальца, который с радостными криками выбежал навстречу нашей колонне… Приблизившись к солдатам, этот чертенок подорвал себя, убив одного из наших», — рассказал мне собеседник.

Характерно, что практически о каждом таком инциденте боевики радостно сообщают мировой общественности через свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Журналисты же самых разных изданий, получив сообщение такого содержания, плодят всякие небылицы…

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Рияд Фарид Хиджаб

* Запрещенная в РФ террористическая организация.