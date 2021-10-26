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Умер не только капитализм: что НА САМОМ ДЕЛЕ сказал Путин на Валдае. Андрей Игнатьев

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Скрытые шифры Валдая и тонкости будущего транзита: что сказал и что НЕ сказал Путин на Валдайском форуме. Почему "администратор кипящего котла" выглядел разочарованным и в какой роли он выступал в тот момент. Каковы были узловые точки речи президента, в какой обстановке они произносились и кому были адресованы. Каков, вероятно, важнейший вывод из всего выступления. Об этом и многом другом рассказывает социолог Андрей Игнатьев. Ведущий Фёдор Лисицын.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H44AhZy_qJY
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