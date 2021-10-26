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Лежневский орел

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Памятник ВДВ в Лежнево.
В идее все это наверное выглядело круто, но орел явно прибыл из той же вселенной, где живет Аленка.
Как уточняют, на бумаге все должно было быть по другому, но скульптор внес авторские изменения.


Сделали бы так как на согласованной картинке, думаю вопросов бы не возникло.
Само собой, после такого рукожопия мемы стали неизбежны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7166909.html
Метки: ВДВ, искусство, памятники, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7847 6451
    Женечка 6 мин. назад

      Ну проект тоже так себе: НИКТО НАС КРОМЕ. А птиц, мне кажется, изначально был – потом уже десантников приделали.
      — Вы умеете рисовать? Очень жалко. Я, к сожалению, тоже не умею…©

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