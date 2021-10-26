Жизнь Мамардашвили сложилось более, чем комфортно. Получив диплом главного вуза страны в 1954 году, Мераб тут же поступает в аспирантуру. Потом членство в КПСС, и тут же заграничные турне.

В родной Грузии же Мераб Константинович и вовсе считается "грузинским Сократом" и одним из самых выдающихся мыслителей в мире.

Популярность Мамардашвили в России до сих пор велика, особенно в либеральных кругах. Книги философа до сих пор издают, читают и обсуждают.

В СССР самым модным философом, интеллектуальным светилом скептически настроенной молодежи считался Мераб Константинович Мамардашвили . Приходилось слышать, что он очень повлиял на М.Горбачёва, и его супругу, активно подвизавшуюся на ниве философии, Р. Горбачёву.

Направление в Прагу Мераб Константинович получил от Международного отдела ЦК КПСС. Далее по протекции Международного отдела ЦК КПСС Мамардашвили много путешествует по Европе – он посетил ФРГ, Францию, Италию, Кипр, ГДР.

В итоге «упакованный» турист, от которого разит комфортом, приобретает известность в роли своего рода "свободного мыслителя", который с помощью размышлений о вечном абстрагируется от "свинцовой" советской действительности.

В 1980 году он уехал в Грузию, там активно занимался политикой, был кандидатом на выборах президента в 1990 году. 25 ноября 1990 года в московском аэропорту "Внуково" у Мамардашвили случился сердечный приступ, и он скончался.

Обыкновенный, даже классический «мажор» и «блатной», вся свобода которого ограничивалась благосклонностью сгнившей партийной верхушки, Мамардашвилли не оставил после себя никакой философской системы, глубоких идей.

А его знаменитые «беседы» оказались, на поверку, забиты не только банальностями любящего красиво пожить дельца, но и, мягко говоря, «заимствованиями».

Чем КОНКРЕТНО занимался Мамардашвили? Любой образованный человек с гуманитарным образованием может ответить вкратце, в 2- 3 предложениях, в чём заключается философия Гегеля, Камю, Юнга. Конкретно. Про Мамардашвили говорят, что он «был, по его счастливому выражению, "цивилизованным элементом в марксистско-ленинской философии", и «был неплохим профессионалом своего дела". Какого? Вкусно покушать?

Его книги почему-то всегда изданы "в соавторстве", "на основании личных бесед", "по конспектам лекций". Зная, что такое соавторство вообще, а уж тем более в Средней Азии и на Кавказе, естественно сделать соответствующий вывод.

А если этот вывод до сих пор никто не сделал, то очевидно, что дело тут не просто в очередном советском шарлатане, а в определённой социальной структуре, вкладывающей в поддержание полезного имиджа немалые средства.

Мамардашвили – вроде бы, националист, но особого толка. Достоинство нации он видит через призму ВЕЩИЗМА, барахла, жратвы и шмоток.

Вот как он его описывал:

«Существует грузинское достоинство. Мы не хотели принимать эту дерьмовую, нищую жизнь, которой довольствуются русские. Они с ней согласны, мы – грузины – нет.

Посмотрите на тбилисские дома, тротуары. Грязные дома, обветшалые ворота, зато внутри благоустроенные квартиры, забитые вещами, высококачественной импортной аппаратурой.

Это атмосфера отражает самоуважение грузин, которое отсутствует у русских. Русские готовы есть селедку на клочке газеты. Нормальный, не выродившийся грузин на это не способен.

Внутренняя поверхность раковины отражает образ самоуважения грузина, его чувство собственного достоинства».

Современные комментаторы, уже не обращая внимания на русофобию Мераба, метившего в Сократы пустозвонной эпохи, «цепляются» к другому.

Ладно, говорят, мы привыкли, что русские – это евреи XXI века, в том смысле, что любой может говорить о них всякие гадости, которые запрещено в политкорректном обществе говорить о папуасах.

Но как странно и даже нелепо звучат из уст философа слова о "квартирах, забитых вещами, высококачественной импортной аппаратурой". По Мамардашвили выходит, что "высококачественная импортная аппаратура" и определяет "самоуважение грузин".

Типичная философия 80-х! Что может быть хуже, чем селедка на клочке газеты? Получается, чтобы быть уважающим себя человеком, непременно нужно сидеть за роскошным столом…

А что тут философского?

Философия – есть предельные формы обобщения идей. Мераб её и выразил – в полном согласии с мнением поколения горбачёвых: чем больше жратвы и шмоток, чем легче они достаются – тем и лучше. Остальное всё – предрассудки…

«Принимать нищую русскую жизнь – ниже собственного достоинства грузин. Мы должны отделиться. Хватит вместе с русскими страдать и вместе с ними жить в дерьме!».

Но это высказывание – далеко не самое "философское" у Мераба Константиновича. Есть и еще более хлесткие.

«Русские, куда бы ни переместились – в качестве казаков на Байкал или на Камчатку, их даже занесло на Аляску и, слава Богу, вовремя продали ее, и она не оказалась сегодня той мерзостью, в которую они ее скорее бы всего превратили, – куда бы они ни переместились, они рабство несли на спинах своих».

Дело не только в «недальновидности» философа. Жизнь показала, что отделение от России – это далеко не шаг к "сытой грузинской жизни". Скорее, это шаг к "нищей грузинской жизни".

Современный комментатор говорит – «Кстати сказать, возможно, "нищая русская жизнь" стала бы немного богаче, если бы СССР не тратил деньги на обучение, стажировки, поездки Мераба Константиновича за границу. Если бы не давал ему большую квартиру в центре Москвы, дачу в Переделкино».

Переоценка философского наследия Мамардашвили показала, что это философия не "гордого одинокого орла", как ее позиционировал Мераб Константинович, а скорее, банальная философия вещизма и паразитизма.

Апология паразитизма – мол, орёл цыплят не высиживает, он их ворует…

В позднем СССР, в котором многие буквально молились на "квартиры, забитые вещами, высококачественной импортной аппаратурой", такая философия падала на вполне себе благодарную почву.

Можно, конечно, сказать, что Мамардашвили вынес себе приговор, как философу, собственными же высказываниями. Он показал себя как злобный, а главное – глупый человек, и ни разу не философ. Любитель пожрать, а не мудрости (Софии).

Но – в рамках покаяния – мы должны понимать, что Мераб – это ТА ФИЛОСОФИЯ, которую мы заслужили. Эта сладкая для паразитов апология паразитизма отражает смену приоритетов и переворот сознания, осуществлённые атеизмом.

Цивилизованный человек меряет и мудрость, и свои личное достоинство, себя по тому, что и сколько он ДАЛ человечеству. И ум, и честь, и величие человека (как и народа) – в том, какую роль он сыграл в судьбе истории, что принёс с собой, какое наследие оставил. Открыл ли ненавистные Мерабу Байкал и Камчатку, или только в родном Гори открыл канистру с брагой?

Когда полюса у «планеты воспитания» переворачиваются, то всё встаёт с ног на голову. И честь, и мудрость, и величие – исчисляются от того, сколько ВЗЯЛ И ОТНЯЛ.

Если бы не эта особенность восприятия мира у кишечного паразита – Мераб бы понял, что русские построили ХХ век, ставший для всей планеты «русским веком».

Именно русские – на газете они ели селёдку или не на газете – напугали капиталистов Запада, создав имевший место до распада СССР комфорт для ныне исчезающего «среднего класса».

Русские оплодотворили человечество идеями и ориентирами, в буквальном смысле, от Гаваны до Ханоя! Лучшие из грузин (Сталин!) были в этом деле с русскими и стали на этом русскими. Но именно грузина Сталина грузину Мамардашвили никогда не понять!

Потому что для таких, как Сталин – важно ОСТАВИТЬ после себя (материальное и духовное наследие, великую память, благодарность потомков), а для таких, как Мераб – важно ЗАБРАТЬ, СТАЩИТЬ, в норку спрятать нахапанное.

Если ты меряешь человека по его ДАРУ – то, естественно, смотришь на то, что человек сделал, а не на то, как он кушал и во что одевался.

Но если менять человека по ВЗЯТКАМ – тогда, тоже естественно, важно посмотреть, с каким смаком он эти взятки потратил, чем закусил и чем свою берлогу обставил (импортной техникой- экстаз философии!).

Не в Мамардашвилли дело.

В нас.

В какой-то момент мы утратили ориентиры, кроме примитивного и банального бытового стяжательства. Мы забыли, что «успех» – от слова «успеть» и однокоренное слово со словом «успение». Усоп – значит успел душу спасти, а не успел – издох.

Мы забыли, что в английском языке слово «комфорт» ВНАЧАЛЕ означало молитвенный экстаз, состояние душевного мистического озарения. А у нас оно означает мягкий диван – вполне по Мамардашвили.

Философия Мераба – это агония духа.

И ладно бы, если его духа.

А то ведь, может статься, и нашего тоже…

А.Берберов

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