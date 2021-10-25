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Проект “Дневная поверхность”: чудеса современной археологии

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Клим Жуков, Михаил Родин. Проект "Дневная поверхность": чудеса современной археологии

Proshloe исторический журнал – https://www.youtube.com/channel/UC_X_…
Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/f22kd…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X02XeaDHn7A
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