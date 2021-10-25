Николай Николаевич Лисовой (23.10.1946 – 07.01.2019) – выдающийся историк Церкви, энциклопедист, миссионер, философ, публицист, поэт и общественный деятель. Он продолжал дело церковных учителей – особый чин церковнослужителей Древней Церкви. Его с уважением называли «московским златоустом»: Николаю Николаевичу, обладателю редкого ораторского дара, удавалось объяснить самые сложные вещи самым доступным и ясным языком.

Он был автором ряда трудов, множества статей в научных и популярных изданиях, сценариев, ведущим и участником православных телевизионных фильмов, ярким публицистом.

…Год назад, 23 октября 2020 года, в день рождения Николая Николаевича, на Даниловском кладбище Москвы, где он был похоронен в январе 2019года, состоялось открытие и освящение памятника Н.Н. Лисовому, заместителю председателя Императорского православного Палестинского общества (ИППО, 1995–2019), многолетнему авторитетному руководителю научной деятельности Общества.В церемонии открытия памятника, который установлен по инициативе ИППО на пожертвования действительных членов Общества, принял участие председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин. На церемонии также присутствовали представители Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и действительные члены Московского регионального отделения ИППО. После панихиды и освящения памятника на могилу Николая Николаевича возложили цветы.Панихида на могиле Николая Николаевича была отслужена и в нынешнем году – 7 января, в день его кончины, и 23 октября, в день рождения.

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Николай Николаевич Лисовой родился в семье офицера 23 октября 1946 года в городе Станислав (ныне Ивано-Франковск) на Украине.

«Я – не дитя войны, поскольку родился в 1946-м году, – вспоминал Николай Николаевич. – Я – дитя Победы. Я сын военнослужащих, мои родители были военными.Отец – полковник Николай Васильевич Лисовой, мама – старший лейтенант Валентина Таланцева. Оба – участники войны с первого до последнего дня.

<…>Я родился в городе Станиславе, в 1946-м году, а первые 5 лет жизни прошли в Мукачеве, где мой отец командовал гарнизоном. Посреди Мукачево, напротив кинотеатра, стоял памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину (прижизненный). Сталин рукой указывал на Запад – туда, где враги. А в 1951-м году нас оттуда, с «дальнего Запада», перебросили на Дальний Восток. Можете себе представить сегодня границы нашей Родины…

Старшая сестра родилась в Москве в 1945-м году, младшая – на Курильском Парамушире (это те самые Курилы, о которых сегодня дискутируют, отдавать их японцам или не отдавать). К слову, конечно, не отдавать: это тоже наша Родина. А в школу я пошел в 1953-м году, на Камчатке. Закончил её в Сталинграде.Вот пределы моей Родины! Вот где я родился и с чего я начинал свою жизнь…

<…> Мой дедушка (по материнской линии.– Н.Г.) был священником, бабушка – попадьей.

Но именно от неё в 1953-м году я услышал слова о том, что «кончается великая сталинская эпоха». Это моя бабушка сказала мне, репрессированная попадья…

<…>Мама была верующая всегда, с детства мы с ней вместе учились читать молитвы: «Отче наш», «Богородицу»… У нас и иконы были, и мы утром и вечером молились перед иконами.А папа на протяжении большей части своей жизни позиционировал себя как атеист, коммунист и т.д. <…>У бабушки, на табуретке перед её кроватью, всегда лежало Евангелие. Всегда! И я его иногда брал и читал».

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Хотя Николай Лисовой был более склонен к гуманитарным наукам, в старших классах школы он увлёкся очень модной в то время физикой элементарных частиц и поступил на факультет теоретической и экспериментальной физики Московского инженерно-физического института (МИФИ).Далее были аспирантура Института философии и защита диссертации кандидата философских наук по теме «Философский анализ современных концепций времени в физике и космологии».

И вдруг – крутой поворот к любимым с детства гуманитарным наукам: работа Николая Николаевича на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, а с 1980 года – в Историческом музее столицы.

По словам Николая Николаевича, с самой школы это был его личный проект «круговой обороны» – стремление походить на великого Ломоносова и других учёных XVIII века, которые были способны одинаково эффективно работать в различных отраслях науки.

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В 1969 году произошло судьбоносное для Николая Лисового знакомство с митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом (Нечаев; 1926 – 2003), который с 1963 по 1994 год возглавлял издательский отдел Московской Патриархии, после чего Николай Николаевич на долгие годы стал внештатным сотрудником в «Журнале Московской Патриархии».

По словам Николая Лисового, «Владыка Питирим по широте духовной, по образованности, по ритму мышления, по готовности воспринимать и перерабатывать информацию был одним из самых выдающихся иерархов нашей Церкви».

«Издательский отдел, – вспоминал Николай Николаевич, – представлял собой институт очень интересный, там работали целые отделы на восполнение, на воссоздание научной, богословской эстафеты. В 1970-е годы были предприняты такие уникальные издания как семь томов «Настольной книги священнослужителя», начали выходить служебные минеи в двадцати четырёх томах, то есть, по существу, велась помимо собственно издательской деятельности, большая богословская и церковно-историческая работа. Образно говоря, как историк русского богословия, как историк Русской Церкви я вышел оттуда».

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В 1974 году Николай Николаевич вступил в Палестинское общество при АН СССР (ныне Императорское православное Палестинское общество – ИППО). В 1989 году был избран членом Совета Общества и бессменно проработал в его составе до конца жизни.

«Мой приход в Палестинское общество в 1974 году, – вспоминал он, – совпал с одним из поворотов судьбы, когда я, с одной стороны, активно занимался богословием, с другой – пошёл на филологический факультет МГУ. А в Палестинском обществе это было время своеобразного обновления.

<…>В 1992 году, 25 мая, Верховный Совет СССР принял постановление о возвращении обществу его исторического названия – мы стали снова называться Императорское православное палестинское общество. Это была новая эпоха в деятельности общества. Мы смогли наладить даже поездки в Святую Землю, продолжали издавать теперь уже «Православный палестинский сборник», проводили конференции. В 1994 году отметили столетие со дня смерти архимандрита Антонина (Капустина) – провели Антониновские чтения. В 1997 году мы были главным организатором конференции, посвященной 150-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме».

В 1995 году Николай Николаевич стал сотрудником Центра истории религии и Церкви Института Российской Истории РАН, где также до конца жизни проработал в должности главного научного сотрудника.В 2007 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX века».

В своём фундаментальном труде Лисовой утверждал, что православное паломничество было, есть и должно быть в будущем локомотивом русского присутствия и влияния во всём ближневосточном регионе.

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Николай Николаевич реализовал свои планы и мечты в самых разнообразных областях знаний – от естественно-научных до чисто гуманитарных.Однако весь этот широкий диапазон спрессовался для него в единый творческий путь. Это был путь самоотверженного служения науке, с которого он уже не сворачивал до самого конца своей жизни, явив пример редкостной в своей цельности и целеустремлённости личности.

Он – автор порядка 300 публикаций, от небольших статей до серьёзных научных трудов по физике, философии, культуре, истории Церкви и общей истории.Среди них у Николая Николаевича есть немало работ, посвящённых православным святым. О них он постоянно рассказывал и в полюбившейся многим передаче «Православный календарь», которую Николай Николаевич вёл на канале «РТР» в конце 1990-х годов.Многим памятны и его увлекательнейшие лекции и захватывающие экскурсии по Русской Палестине, живо воскресавшие в воображении Крестный путь Спасителя.

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Он был ревностным поборником и хранителем традиций многовекового духовного присутствия нашего Отечества в Святой земле. «Возвращение» России в Святую землю –как это воспринимается современным миром, и в первую очередь Израилем и Палестинской автономией? Нуждается ли арабское население в русских больницах и школах? Какие задачи ставит перед собой Императорское православное Палестинское общество в XXI веке?

Эти и другие темы заместитель председателя Общества Николай Николаевич Лисовой постоянно освещал не только в своих фундаментальных трудах, но и в научных докладах, теле- и радиопередачах, интервью для печатных и электронных СМИ.

«В 1997 году, когда праздновалось 150-летие Русской духовной миссии, – вспоминал Николай Николаевич, – мы в Ливане были в селении Амьюн, где есть четырнадцать православных храмов, и нам показали человека, ему было уже почти 100 лет, который окончил в 1912 году русскую школу Палестинского общества, и он заговорил с нами по-русски.

Вы бы посмотрели, как Амьюн нас встречал – вышло всё население: русские возвращаются, русские идут по улице. Вот что такое русское имя и русское достоинство на Ближнем Востоке!

<…>Профессор Хайфского университета Алекс Кармель на одной из конференций сказал: “Если бы можно было Палестину кому-то отдать, ее нужно было бы отдать России, потому что никто так не любил Палестину и столько не сделал для нее, как русские”».

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Даже тем, кому не удалось слишком близко общаться с Николаем Николаевичем (и среди них, к сожалению, автору этих строк), неизменно врезались в память его пытливый, понимающий взгляд, его артистическая речь, его природное режиссёрское дарование, аскетичность. И за всем этим – глубокая эрудиция.

И ещё, конечно, в нашей памяти этот удивительный человек, светлая личность остался истинным патриотом России и православной веры, знатоком истории, первопроходцем и популяризатором идеи русской православной имперской державности в современной России.

… За внешней неутомимостью и широтой творческого размаха в облике Н.Н. Лисового ощущалась не просто строгая духовная дисциплина, но прежде всего его твёрдая нравственная и мировоззренческая позиция.

Наверное, именно эта позиция создавала в нём образ не только человека принципиального и ответственного (а порой в чём-то даже и непримиримого!), но шире: борца за правду.

И, может быть, именно это его качество и составляло одну из главных черт Николая Николаевича, чей яркий просветительский (если не сказать больше: проповеднический) дар сочетался с глубокой человеческой скромностью, с трезвым и взвешенным осмыслением реалий современной действительности.

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Николай Николаевич был широко известен и как талантливый поэт.

«Я достаточно рано стал писать (а когда мне было 11 лет, первое моё стихотворение было напечатано), – вспоминал он, – я научился «чувствовать слово». <…>

Я предпочитал быть подлинным, и если мне хотелось какие-то свои чувства, позиции, взгляды сформулировать, я это формулировал в стихах, в каких-то своих произведениях.

А дневник мне никогда не казался подлинным!».

«Большая часть оригинальных стихов Н.Н. Лисового, опубликованных в поэтическом сборнике «Круг земной» (М., 1989; Изд. 2, доп. М., 2007), – отмечает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, член ИППО, лауреат Макариевской премии Любовь Владимировна Мельникова, – проникнуты историей и христианским мироощущением».

Некоторые из стихов Николая Лисового вошли также в антологию «Молитвы русских поэтов XX–XXI» серии «Тысячелетие русской поэзии (М., Вече, 2011 – 959 с.).

Вспомним его стихи.







Пасха

Первым запахам весенним радуясь,

Выйди в день, исполненный чудес.

Слушай над Россией синий благовест

В колокольном куполе небес.

Рано каркаешь, мой вран погибельный!

Вот опять пошла, врага круша,

По Руси-росе, сквозь мрак египетский,

Кровью Спаса белая, душа.







Песнь Успенская

…Дивны тайны Твоя, Богородица!

Прохожу, поклонясь, к алтарю.

– Все ли ангелам вкруг хороводиться? –

О болящих земных говорю.

Пусть у них на душе распогодится,

В муке сущие, вспомнят они –

Дивны тайны Твоя, Богородица! –

Невечернее чудо любви…

Дивны тайны Твоя, Богородица!

…В оный час, как под ветром, шурша,

Как заржавленный лист, покоробится

Перебравшая солнца душа.

Затуманится мир, заболотится,

И осенние ветры придут…

– Дивны тайны Твоя, Богородица! –

Над Успеньем Твоим запоют.

Дивны тайны твоя, Богородица!

…Заколотится в ребра тоска.

Как насмешливый враг, скосоротится

На свои же святыни Москва.

– В богоносцах ходи, пока ходится!–

Возглашает архангельский лик.

– Дивны тайны Твоя, Богородица! –

Переводится в русский язык.

Дивны тайны Твоя, Богородица!

Как всему несвершенному срок

Укоротится, мир заторопится,

Мотылёк, на иной огонёк.

Посторонится ночь-похоронница,

В две зари – в Воскресенье и в смерть–

Дивны тайны Твоя, Богородица!–

Разгородится надвое твердь.

И покуда огнем не поглотится,

Не очистится всякая плоть, –

Дивны тайны Твоя, Богородица! –

Не отступится правды Господь.

…Над Россией немолкнущий благовест,

И к стопам, у заветных дверей,

Припадают архангелы, радуясь

О Божественной славе Твоей!

А народ потихоньку расходится,

Но расходится, в сердце храня –

Дивны тайны Твоя, Богородица! –

Странный отблеск последнего дня.

А вот стихотворение Николая Лисового, посвящённое его Небесному покровителю, самому любимому «русскому» святому:





Молитва

Правило веры, образ кротости,

Сквозь кротость – ярость через край…

Произнести нельзя без робости

Святое имя Николай.

Никейского поборник Символа,

Соборной мудрости оплот –

Такого, грозного и сильного,

Тебя от века чтил народ.

Минуют эллины и римляне…

Одолевая смрад и гнусь,

Как в серебре, в звенящем инее

Придёшь заступником на Русь.

На гноище, в державном рубище –

Всегда пред совестью моей

Твой горький, твой нещадно любящий

Упорный взор из-под бровей.

Не дай нам сгинуть в тленной пропасти

И раем ад признать не дай,

Владыка милости и строгости,

Святитель Божий Николай!

…12 октября 2021 года в Белом зале Дома кино состоялся музыкально–поэтический вечер «Странствия Одиссея» памяти Николая Николаевича Лисового.Вечер подготовлен усилиями действительных членов ИППО инокини Ольги (Гобзевой) и священника Димитрия Сафонова по случаю 75-летия Николая Николаевича Лисового.

На вечере был представлен один из многих его талантов – поэтический. В исполнении Московского мужского хора исполнены музыкальные произведения, написанные на стихи Н.Н. Лисового. Руководитель Научной секции ИППО А.В. Назаренко рассказывал гостям вечера о поэзии Николая Николаевича, артисты прочли его стихи.

***

По Промыслу Божиему судьба хранила Николая Николаевича, который долго, мужественно боролся с тяжёлой болезнью, до самых последних дней его жизни. На известной фотографии его сгорбленная фигура склонилась в глубине тесного, похожего на монастырскую келью помещения пред грудами необъятных материалов. Одними из тех, что вошли в многотомные труды ИППО, регулярно издававшиеся под непосредственным научным руководством Лисового.

На ставшей ему родной древней Палестинской земле рвались снаряды, пропадали жертвы карательных и террористических операций, гибли от голода, болезней, геноцида люди, страдали православные христиане. А он всё сидел и разбирал, подобно смиренному Нестору-летописцу, пожухшие фолианты, неподъёмные «амбарные» книги, ведомости, пыльные архивные документы.

Оно и понятно. Ведь он готовил всё это для Вечности.







Фото с сайта ИППО