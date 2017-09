Шедевры русского шпионажа “Златоуст” в американском посольстве.

Секретно. Срочно.

Секретно. Срочно.Операция «Московская жара» началась – очаг возгорания возник на лестничной клетке в здании Посольства США по адресу улица Моховая, 13 и начал распространяться по второму этажу здания. Сильное задымление заставило провести эвакуацию членов американской дипмиссии, охраны, технических работников Посольства и членов их семей. В настоящее время на место ЧП прибыли наши «пожарные расчеты». Действуем согласно плану «Б».…Во двор Посольства США влетели несколько огненно-красных машин с сиренами; пожарные команды бодро ринулись внутрь здания, попутно расправляя рукава брандспойтов. И тут же остановились в замешательстве – путь наверх преградили американские морские пехотинцы. На яростный окрик: «Убирайтесь с дороги! Там все сгорит, мать #%$#!!!» последовал жесткий ответ на ломаном русском языке: «Пусть все сгорит. Именем президента Соединенных Штатов, доступ посторонних запрещен».Попытка силового прорыва в американское посольство провалилась. Наиболее «вкусные» помещения – кабинеты военных разведчиков, шифровальщиков, аналитиков, сотрудников Госдепа, а также самая важная комната – рабочий кабинет посла, были по-прежнему недоступны для советской разведки.

Бывшее здание Посольства США на улице Моховой





Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики (И. Сталин)



Эта фантастическая история началась в конце 1943 года, когда Сталину доложили о создании в СССР уникального подслушивающего устройства – микроволнового резонатора конструкции Льва Термена.



«Вечный двигатель» не нуждался в батарейках и действовал в полностью пассивном режиме – ни магнитных полей, ни собственных источников питания – ничего, что могло бы демаскировать устройство. Размещенный внутри какого-либо предмета, «головастик» приводился в действие микроволновым излучением от удаленного источника – сам генератор микроволновых волн мог находиться в любом месте в радиусе сотни метров. Под действием человеческого голоса изменялся характер колебаний резонирующей антенны – оставалось лишь принять отраженный «жучком» сигнал, записать его на магнитную ленту и расшифровать, восстановив исходную речь.



Шпионская система, получившая кодовое название «Златоуст», состояла из трех элементов: генератора импульсов, резонатора («жучка») и приемника отраженных сигналов, размещенных в виде равнобедренного треугольника. Генератор и приемник могли располагаться за пределами прослушиваемого объекта, но главная проблема заключалась в установке «жучка» в кабинете американского посла.







Фокус с пожаром не удался. Как показала практика, с безопасностью у американцев было все О'кей. Доступ в секретные помещения Посольства был строго ограничен. Никого из советских граждан и членов официальных делегаций близко не допускали на верхние этажи здания.



Именно тогда родилась идея с «троянским конем».



В приемную наркома внутренних дел Берии была срочно доставлена богатая коллекция сувениров из дерева, кожи и слоновой кости: щит скифского воина из черной ольхи, двухметровые бивни мамонта, телефонный аппарат фирмы «Эрикссон», инкрустированный слоновой костью – подарок шведского короля Николаю II, роскошная корзина для бумаг, выполненная целиком из предколенья слоновой ноги…



Увы, ни один из раритетных экспонатов не впечатлил технических специалистов НКВД – для установки «Златоуста» требовался совершенно особый сувенир, сделанный с учетом технических характеристик самого прослушивающего устройства. Сувенир, который не смог бы оставить равнодушным американского посла в СССР Аверелла Гарримана. Исключительный раритет, который было бы невозможно кому-либо передарить или «забыть» в дальней комнате Посольства.



Как перехитрили Гарримана



…Грянул оркестр и хор пионеров запел:

O say, can you see, by the dawn’s early light,

What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,

O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?…



О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах

Что средь битвы мы чли на вечерней зарнице?

В синем с россыпью звёзд полосатый наш флаг

Красно-белым огнём с баррикад вновь явится…





Торжественная линейка в лагере Артек, повязанные красные галстуки и строй юных звонких голосов, поющих на английском языке гимн Соединенных Штатов – американского посла прошибла слеза. Тронутый теплым приемом, Гарриман передал пионерской организации чек на 10 тысяч долларов. Присутствовавший на линейке британский посол также передал пионерам чек на 5 тысяч фунтов стерлингов. В тот же миг, под торжественные звуки музыки, четверо пионеров внесли лакированный деревянный щит с вырезанным на нем гербом США.







Под гром аплодисментов директор Артека передал «нашим американским друзьям» сертификат на раритетный герб, подписанный всесоюзным старостой Калининым: сандал, самшит, секвойя, слоновая пальма, парротия персидская, красное и черное дерево, черная ольха – самые раритетные породы дерева и искусные руки советских мастеров. Подарок получился на славу.



- Я не могу оторвать от этого чуда глаз! Куда же мне его повесить? – редкий случай, когда Гарриман произнес вслух то, что он думал на самом деле.



- Повесьте у себя над головой – ненавязчиво намекнул Гарриману личный переводчик Сталина товарищ Бережков, – британский посол сгорит от зависти.



Троянские страсти или операция «Исповедь»



Успешно проведенной операции по внедрению «Златоуста» в американское Посольство предшествовала длительная серьезная подготовка: специально организованное мероприятие – празднование 20-летия лагеря Артек, куда пригласили американскую и британскую дипмиссии с целью «выразить благодарность от советских детей за помощь в борьбе с фашизмом» – церемония, от посещения которой было невозможно отказаться. Тщательная подготовка – пионерский хор, линейка, оркестр, идеальная чистота и порядок, особые меры безопасности, переодетые пионервожатыми два батальона бойцов НКВД. И, наконец, сам подарок с «сюрпризом» – уникальное произведение искусства в виде герба США (Great Seal) с вмонтированным внутри «резонатором Термена».



Операция «Исповедь» началась!



Как показал анализ сигналов «жучка», герб со «Златоустом» занял подобающее ему место – на стене, прямо в кабинете главы американской дипломатической миссии. Именно здесь велись самые откровенные разговоры и проводились чрезвычайные совещания – советское руководство узнавало о принятых послом решениях раньше, чем сам Президент США.



На верхних этажах домов на противоположной стороне улицы, перед американским Посольством появились две конспиративные квартиры НКВД – там установили генератор и приемник отраженных сигналов. Система шпионажа заработала, как часы: янки говорили, советские разведчики записывали. По утрам на балконах квартир развешивалось мокрое белье, «домохозяйки» из НКВД старательно вытряхивали половики, в буквальном смысле, пуская пыль в глаза американской контрразведке.



Семь лет русский жучок «подтачивал» работал в интересах русской разведки. За это время «Златоуст» пережил четырех послов – всякий раз новые обитатели кабинета стремились поменять всю мебель и интерьеры, лишь чудесный герб неизменно оставался на прежнем месте.



О существовании «жучка» в здании Посольства янки узнали лишь в 1952 году – по официальной версии, радиотехники случайно обнаружили в эфире частоту, на которой работал «Златоуст». Была проведена срочная инспекция помещений Посольства, весь кабинет главы дипмиссии «перетряхнули верх дном» – и нашли…





Поначалу американцы не поняли, что за устройство спрятано внутри щита с гербом. Металлическая проволока длиной 9 дюймов, полая камера-резонатор, упругая мембрана…никаких батареек, радиодеталей и каких-либо «нанотехнологий». Ошибка? Неужели настоящий жучок был спрятан где-то в другом месте?!



Разобраться в принципах работы «Златоуста» американцам помог британский ученый Питер Райт – знакомство с микроволновым резонатором Термена шокировало западные спецслужбы, сами специалисты признавалась, что если бы не случай – «вечный жучок» мог бы по-прежнему «подтачивать» символ американской государственности в Посольстве США Москве.



Американцы не решились раскрыть СМИ шокирующий факт об обнаружении жучка, что более семи лет проработал в кабинете Главы дипмиссии США. Нелицеприятная информация стала достоянием общественности лишь в 1960 году – янки использовали «Златоуст» как контраргумент в ходе международного скандала, связанного со сбитым американским разведчиком U-2.



После всесторонних исследований герба с «секретом», наши западные друзья попытались скопировать «Златоуст» – ЦРУ инициировало программу «Удобный стул», но так и не смогло добиться приемлемого качества отраженного сигнала. Англичанам повезло больше – созданный в рамках секретной правительственной программы «Сатир», жучок-резонатор смог передавать сигнал на дальности до 30 ярдов. Жалкое подобие советской системы. Тайна русского «Златоуста» оказалась Западу не по зубам.



Старое здание Посольства США на Новинском бульваре



Новое здание Посольства в Большом Девятинском переулке



Одна из наиболее успешных операций советской разведки в годы Холодной войны не на шутку встревожила американцев. «Златоуст» был только началом кампании по прослушиванию «стана врага» – много позднее, во время реконструкции здания Посольства США на Новинском бульваре в 1987 году, американцы обнаружили, что их апартаменты буквально кишат всевозможными «жучками» и подслушивающими устройствами. Но еще более шокирующий случай произошел 5 декабря 1991 года – в тот день председатель Межреспубликанской службы безопасности (МСБ, преемник КГБ) Вадим Бакатин на официальной встрече передал американскому послу Роберту Страуссу 70 листов со схемами заложения «жучков» в зданиях посольского комплекса США в Москве. Очевидцы утверждают, что в тот момент американец просто потерял дар речи – первое лицо службы госбезопасности сдало оружие противнику! Наконец, удивил объем всевозможных «закладок» – советские разведчики годами прослушивали все здание вдоль и поперек.



Что касается жучка «Златоуст», то в наши дни герб с вмонтированным в него супер-жучком занимают достойное место в экспозиции музея ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.



Забытый гений электронной музыки. Несколько слов о создателе «Златоуста».



Уникальный жучок-резонатор – заслуга советского ученого и изобретателя Льва Сергеевича Термена (1896-1993 гг.). Музыкант по своему образованию, он начинал свою карьеру с создания невиданных прежде электромузыкальных инструментов. Глубокие познания в музыке и электротехнике позволили молодому изобретателю запатентовать в 1928 году «терменвокс» – необыкновенный музыкальный инструмент, игра на котором заключается в изменении положения рук музыканта относительно антенн инструмента. Движения рук изменяют емкость колебательного контура «терменвокса» и влияют на частоту. Вертикальная антенна отвечает за тон звука. Подковообразная антенна управляет громкостью.





Лауреат Сталинской премии 1947 года за создание подслушивающих устройств – свою награду Л. Термен получил не только за работу над гениальным «Златоустом». Помимо пассивного жучка-резонатора для американского посольства, он создал другой технический шедевр – дистанционную инфракрасную систему подслушивания «Буран», считывающую с помощью отраженного ИК-сигнала вибрацию стекол в окнах прослушиваемого помещения.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com