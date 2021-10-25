00:00 – "Авас" (с Романом Карцевым) (1969)

06:55 – "Ах, няня, няня" (с Викторией Горшениной и Максимом Максимовым) (1959)

14:33 – "Пивная" (1975)

24:49 – "Дефицит". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

29:33 – "Серое вещество". Голубой огонек (1977)

39:31 – "Интернациональный отель" (1974)

47:51 – "О воспитании" (1974)

59:30 – "Специалист". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

1:09:32 – "В греческом зале". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

1:16:14 – "Мысли рационализатора". Первомайский Голубой огонек (1973)

1:21:55 – "О женщинах" ("Холостяк"). Из фильма "Люди и манекены" (1974)

1:25:06 – "Монолог директора" (1982)

1:28:46 – "Флюгер". На сон грядущий. Ленинградский театр миниатюр (1960)

1:33:22 – "Сервис" (1975)

1:39:19 – Сцена "Любовь" (с Руфь Райкиной-Иоффе) (1974)

1:42:38 – "Нервные люди". На сон грядущий. Ленинградский театр миниатюр (1960)

1:46:59 – Интермедия "Лекция о любви и дружбе"

1:51:10 – Сценка "Насосы и колеса". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

1:58:06 – "Перестраховка" ("Привет семье"). Телемемуары (1993)

2:00:20 – Басни в прозе. Кинопанорама (1981)

2:03:47 – "О бюрократах". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

2:11:21 – Миниатюра из передачи "Новогодний календарь 1965 года". Телемемуары (1993)

2:13:54 – Интермедия "Отдохнули" (с Германом Новиковым) (1964)

2:18:37 – "Сила слова". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

2:22:56 – "Из жизни многоженцев". Телемемуары (1993)

2:26:32 – Сценка "На работе". Из фильма "Люди и манекены"(1974)

2:35:03 – С Георгием Гречко на связи с космической станцией "Салют – 6" (1978)

2:48:54 – "Человек остался один". Из фильма "Люди и манекены" (1974)

2:56:01 – Монолог к спектаклю "Зависит от нас…" ("Дерево жизни") (1983)

3:08:29 – Поздравления Сергея Образцова и Театра кукол (1981)

3:14:52 – "Рекбус-кроксворд". Аншлаг? Аншлаг! Выпуск № 11 (1990)

Аркадий Райкин – это целая эпоха. Он легко воспринимал юмор и остроты и совсем не воспринимал пошлость, грубость и хамство, которые высмеивал, вышучивал и пародировал.

В 1939 году Райкин стал членом труппы Ленинградского театра эстрады и миниатюр, который сейчас носит его имя. Там она выступал и как конферансье, и как артист с эстрадными номерами. Через три года Аркадий Исаакович стал худруком коллектива. Со временем Театр миниатюр стал одной из популярнейших площадок. Там выступали Утесов, Шульженко, Миронова и Менакер, а позже Жванецкий, Карцев и Ильченко. В Москву театр переехал в начале 80-х…

Сам Аркадий Райкин на сцене всегда оставался неподражаемым. Публика обожала его способность к мгновенному перевоплощению в самые разные образы, в чем ему помогали знаменитые "райкинские" маски, в создании которых он принимал самое живое участие. А острые сатирические миниатюры, высмеивающие лицемерие, бюрократию, тщеславие, до сих пор актуальны и свежи.

Предлагаем вам насладиться игрой великолепного артиста, оставившего сцену более трети века назад, но любимого зрителями и сегодня.