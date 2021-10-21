Как инфляция в Америке бьёт по карманам россиян. С. Ануреев, И. Нагаев
США приступили к повторению инфляционного сценария 1970-х годов, прикрывая его дискуссией о потолке государственного долга, частичном прекращении финансирования правительства и инфраструктурном плане Байдена.
Почему бюджетная политика США влияет на рост цен в России? Смогут ли США обуздать скачок инфляции? Нужно ли россиянам сбрасывать доллары из накоплений? Об этом беседуют доктор экономических наук Сергей Ануреев и финансист Игорь Нагаев.