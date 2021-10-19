Вступление Грузии в состав России: благо или гибель?
Как Грузия входила в состав России и СССР? Было ли это вхождение добровольным или насильственным? Почему грузинская правящая элита приняла такое решение? Какие последствия для грузинского народа это принесло? Об этом говорит историк, руководитель института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Ведущий – историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.
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