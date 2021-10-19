Конференция по военному гиперзвуковому оружию
Интересные заметки научного сотрудника CSIS Масао Дальгрена https://twitter.com/masao_dahlgren о конференции посвященной военному гиперзвуковому оружию. 1. Отмечаются усилия Китая по созданию постоянной способности держать под угрозой материковую часть потенциального врага (то есть США). 2. У США вызывает озабоченность "смешение" ядерных и неядерных систем в китайской программе военного гиперзвукового оружия. 3. По мнению Ларри Вортцеля Китай начал активно строить шахтные ракетные установки (имеются ввиду выявленные в 2020-2021 году новые "ракетные поля") ввиду проблем с обслуживанием мобильных комплексов МБР. 4. С точки зрения STRATCOM "Ядерный порог США высок", что позволяет противникам США действовать ниже этой планки, а гиперзвуковое оружие (без ядерных боеголовок) позволяет держать стратегические цели под угрозой не преодолевая ядерный порог. Таким образом речь идет о быстром глобальном неядерном ударе. 5. Гиперзвуковое оружие уже 17 лет является приоритетом STRATCOM. Тем не менее, отмечается малое количество платформ для размещения таких систем. Ракеты без возможности их массированного...
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