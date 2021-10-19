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Конференция по военному гиперзвуковому оружию

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Интересные заметки научного сотрудника CSIS Масао Дальгрена https://twitter.com/masao_dahlgren о конференции посвященной военному гиперзвуковому оружию. 1. Отмечаются усилия Китая по созданию постоянной способности держать под угрозой материковую часть потенциального врага (то есть США). 2. У США вызывает озабоченность "смешение" ядерных и неядерных систем в китайской программе военного гиперзвукового оружия. 3. По мнению Ларри Вортцеля Китай начал активно строить шахтные ракетные установки (имеются ввиду выявленные в 2020-2021 году новые "ракетные поля") ввиду проблем с обслуживанием мобильных комплексов МБР. 4. С точки зрения STRATCOM "Ядерный порог США высок", что позволяет противникам США действовать ниже этой планки, а гиперзвуковое оружие (без ядерных боеголовок) позволяет держать стратегические цели под угрозой не преодолевая ядерный порог. Таким образом речь идет о быстром глобальном неядерном ударе. 5. Гиперзвуковое оружие уже 17 лет является приоритетом STRATCOM. Тем не менее, отмечается малое количество платформ для размещения таких систем. Ракеты без возможности их массированного...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: lenta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7146453.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, гонка вооружений, Китай, ракеты, США
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