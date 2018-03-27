Пентагон нашел ответ на "гиперзвуковую угрозу", исходящую от новых разработок российского оружия. Предполагается оснастить баллистические ракеты на подводных лодках "ядерными зарядами малой мощности", создать новую крылатую ракету морского базирования и вывести в космос радары. Но конгресс пока не во всем поддерживает военных.

1 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое ядерное оружие, включая гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и межконтинентальную гиперзвуковую ракету комплекса "Авангард", которое может обходить ПРО США. Пентагон сразу заявил, что знал о новых разработках и готов отразить угрозу. "Американцы могут выдохнуть — Пентагон полностью готов отразить любые угрозы", — заявила на спецбрифинге представитель Пентагона США Дана Уайт.

От гиперзвука нет спасения

Примерно такими же словами начал во вторник свое выступление в комитете по вооруженным силам сената США глава стратегического командования США (STRACOM) Джон Хайтен. Однако после вопроса, готовы ли ВС США отразить удар гиперзвуковых ракет, задумался.

"Гиперзвуковая угроза — это система, которая сначала ведет себя как баллистическая ракета, но потом меняет траекторию и летит скорее как крылатая ракета или самолет, — пояснил Хайтен сенаторам. — Она выходит в нижнее космическое пространство, после чего резко снижается и летит, огибая рельеф с гиперзвуковой скоростью".

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы отразить применение такого оружия, поэтому нам остается только сдерживание противника через ядерную триаду и ядерный потенциал", — цитирует Хайтена газета Defensenews.

Напомним, ядерная триада (средства доставки) состоит из наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ).

Как догонять русских?

Хайден заявил далее, что "нам нужны ядерные системы с зарядами малой мощности, которыми мы можем оснастить наши БРПЛ, и тогда эти системы не попадут под ограничения по договору СНВ". Он подчеркнул, что в распоряжении РФ имеется "по меньшей мере 11 различных платформ доставки таких ядерных боезарядов", а у США только один вариант — самолеты.

Заметим, что "Обзор ядерной политики 2018 года" (NPR) рекомендует создать помимо предложенных Хайденом боеголовок еще и крылатую ракету с ядерным зарядом — тоже морского базирования.

Однако, по мнению аналитика Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, эта программа "наткнется на множество препятствий в конгрессе", пишет Defensenews. По мнению сенаторов, воздушного базирования для таких систем "вполне достаточно для купирования угрозы". Рейф также заметил, что оснащение тактическим ядерным оружием подводных лодок "может привести к эскалации потенциального конфликта с Россией", снизить их "выживаемость" и потенциал возможного межконтинентального ядерного удара.

Как пишет портал Military. com, дополнительно в США будут вестись разработки "космических датчиков" для реагирования на гиперзвуковые атаки. "Мы стремимся к тому, чтобы переместить сенсоры в космос и в координации с нашими наземными активами заполнить пробелы защиты от гиперзвукового оружия", — заявил директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз во время конференции "Оборонные программы", организованной McAleese & Associates. "Мы можем это сделать через шесть-семь лет, объясняя американской общественности, почему мы не начали вчера", — сказал Гривз.

Психоз или реальность

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Центра международной безопасности в ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, гиперзвуковые ракеты пока на вооружении России не стоят, они проходят лишь испытания. "У американцев тоже проходят испытания такого оружия, хотя они несколько отстали", — заметил эксперт "Правды.Ру". По словам Владимира Дворкина, Владимир Путин еще в 2015 году заявил, что наши стратегические ракеты способны преодолевать самую технически совершенную систему ПРО. Поэтому все рассуждения о новых угрозах — "это нагнетание военного психоза, повод для запроса нового бюджетного финансирования".

По словам Владимира Дворкина, побеседовавшего с корреспондентом "Правды.Ру", "наше новое оружие рассчитано на дальность 300-400 километров". Эксперт "Правды.Ру" не видит никаких возможных сценариев столкновений России с передовыми странами и НАТО в пределах таких расстояний. "А для того, чтобы бороться с террористами, у нас и так всего достаточно", — заключил интервью с "Правдой.Ру" Владимир Дворкин.

Заметим, что выступлению Владимира Путина 1 марта предшествовало предупреждение главы МИД Сергея Лаврова. Выступая 28 февраля на конференции по разоружению в Женеве, он заявил, что американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. Ядерному разоружению в Европе, по словам Сергея Лаврова, препятствует "сохранение американского нестратегического ядерного оружия, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий".

В рамках этих миссий "неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков", заявил Сергей Лавров.