Пентагон нашел ответ на “гиперзвуковую угрозу”
Пентагон нашел ответ на "гиперзвуковую угрозу", исходящую от новых разработок российского оружия. Предполагается оснастить баллистические ракеты на подводных лодках "ядерными зарядами малой мощности", создать новую крылатую ракету морского базирования и вывести в космос радары. Но конгресс пока не во всем поддерживает военных.
1 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое ядерное оружие, включая гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и межконтинентальную гиперзвуковую ракету комплекса "Авангард", которое может обходить ПРО США. Пентагон сразу заявил, что знал о новых разработках и готов отразить угрозу. "Американцы могут выдохнуть — Пентагон полностью готов отразить любые угрозы", — заявила на спецбрифинге представитель Пентагона США Дана Уайт.
От гиперзвука нет спасения
Примерно такими же словами начал во вторник свое выступление в комитете по вооруженным силам сената США глава стратегического командования США (STRACOM) Джон Хайтен. Однако после вопроса, готовы ли ВС США отразить удар гиперзвуковых ракет, задумался.
"Гиперзвуковая угроза — это система, которая сначала ведет себя как баллистическая ракета, но потом меняет траекторию и летит скорее как крылатая ракета или самолет, — пояснил Хайтен сенаторам. — Она выходит в нижнее космическое пространство, после чего резко снижается и летит, огибая рельеф с гиперзвуковой скоростью".
"У нас нет никакой защиты, которая могла бы отразить применение такого оружия, поэтому нам остается только сдерживание противника через ядерную триаду и ядерный потенциал", — цитирует Хайтена газета Defensenews.
Напомним, ядерная триада (средства доставки) состоит из наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ).
Как догонять русских?
Хайден заявил далее, что "нам нужны ядерные системы с зарядами малой мощности, которыми мы можем оснастить наши БРПЛ, и тогда эти системы не попадут под ограничения по договору СНВ". Он подчеркнул, что в распоряжении РФ имеется "по меньшей мере 11 различных платформ доставки таких ядерных боезарядов", а у США только один вариант — самолеты.
Заметим, что "Обзор ядерной политики 2018 года" (NPR) рекомендует создать помимо предложенных Хайденом боеголовок еще и крылатую ракету с ядерным зарядом — тоже морского базирования.
Однако, по мнению аналитика Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, эта программа "наткнется на множество препятствий в конгрессе", пишет Defensenews. По мнению сенаторов, воздушного базирования для таких систем "вполне достаточно для купирования угрозы". Рейф также заметил, что оснащение тактическим ядерным оружием подводных лодок "может привести к эскалации потенциального конфликта с Россией", снизить их "выживаемость" и потенциал возможного межконтинентального ядерного удара.
Как пишет портал Military. com, дополнительно в США будут вестись разработки "космических датчиков" для реагирования на гиперзвуковые атаки. "Мы стремимся к тому, чтобы переместить сенсоры в космос и в координации с нашими наземными активами заполнить пробелы защиты от гиперзвукового оружия", — заявил директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз во время конференции "Оборонные программы", организованной McAleese & Associates. "Мы можем это сделать через шесть-семь лет, объясняя американской общественности, почему мы не начали вчера", — сказал Гривз.
Психоз или реальность
Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Центра международной безопасности в ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, гиперзвуковые ракеты пока на вооружении России не стоят, они проходят лишь испытания. "У американцев тоже проходят испытания такого оружия, хотя они несколько отстали", — заметил эксперт "Правды.Ру". По словам Владимира Дворкина, Владимир Путин еще в 2015 году заявил, что наши стратегические ракеты способны преодолевать самую технически совершенную систему ПРО. Поэтому все рассуждения о новых угрозах — "это нагнетание военного психоза, повод для запроса нового бюджетного финансирования".
По словам Владимира Дворкина, побеседовавшего с корреспондентом "Правды.Ру", "наше новое оружие рассчитано на дальность 300-400 километров". Эксперт "Правды.Ру" не видит никаких возможных сценариев столкновений России с передовыми странами и НАТО в пределах таких расстояний. "А для того, чтобы бороться с террористами, у нас и так всего достаточно", — заключил интервью с "Правдой.Ру" Владимир Дворкин.
Заметим, что выступлению Владимира Путина 1 марта предшествовало предупреждение главы МИД Сергея Лаврова. Выступая 28 февраля на конференции по разоружению в Женеве, он заявил, что американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. Ядерному разоружению в Европе, по словам Сергея Лаврова, препятствует "сохранение американского нестратегического ядерного оружия, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий".
В рамках этих миссий "неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков", заявил Сергей Лавров.