Фильм о писателе-фантасте, книги которого помогают не бояться времени. Об Игоре Можейко (Кире Булычёве) вспоминают: Евгений Глущенко, Александр Майоров, Наталья Орлова, Игорь Ясулович, Николай Викторов.



Документальный проект, главная тема которого – творчество как драма идей, тесно переплетенная с драмами человеческими. Авторы проекта – Виталий Трояновский и Ирина Изволова. "Острова" – телевизионный документальный цикл (производство Студии документального кинопоказа телеканала "Культура"), который с января 2000 года выходит на телеканале "Россия К".

Елена Саканян, Алексей Погребной, Майя Меркель, Александр Жуковский, Марина Разбежкина, Семен Райтбурт – имена героев первых выпусков "Островов" были не слишком известны за пределами профессионального кинематографического круга. По первоначальному замыслу каждый новый выпуск должен был стать для зрителя открытием нового "острова", обладающего своей суверенной территорией в искусстве и, как правило, непонятого или обойденного всеобщим вниманием.

Известность, когда она освещает образы людей уже ушедших от нас, нередко бывает всего лишь формой забвения. Второстепенные биографические факты, лежащие на поверхности житейские мотивы нередко заслоняют глубинную и всегда неповторимую взаимосвязь творческого дара и судьбы выдающегося художника. "Острова" устроены иначе. Эти фильмы задают вопросы, но не ищут простых ответов, не просвещают и не пытаются объяснить необъяснимое. Их цель – не исследование прошлого, а живое присутствие в нем. Отсюда – отказ от всякого авторского комментария. Говорят документы и книги, кадры из фильмов и сами герои – персонажи истории, которые в определенном смысле "рассказывают сами себя".