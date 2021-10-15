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Лермонтов – художник (1972)

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Лермонтов – художник
Писатель Ираклий Андроников рассказывает о картинах, акварелях и рисунках поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

М.Ю.Лермонтов от природы был одарен не только поэтическим даром, но и обладал музыкальностью и прекрасно рисовал. По мнению И.Андроникова, Лермонтову-поэту очень помогал глаз Лермонтова-художника.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1972

Автор сценария – Ираклий Андроников
Режиссер – Алина Казьмина
Оператор – Виталий Абрамычев
Оператор – Гончаров Гончаров
Оператор – Зинковский Зинковский
Ведущий – Ираклий Андроников

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=atQQD9jhJ60
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