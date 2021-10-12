Не хотел сдаваться и выполнять преступный приказ, поэтому залез на бруствер и стрелял в русских…
История немецкого генерала Александера фон Гартмана отказавшегося выполнять преступный приказ Гитлера и предпочтя вместо этого гибель от пули на передовой рядом со своими солдатами… Из воспоминаний немецкого солдата Гельмута Вельца и личного адъютанта Паулюса Вильгельма Адама о последних минутах жизни немецкого генерала Александер фон Гартман (нем. Heinrich Eberhard Alexander von Hartmann)
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1:57 Воспоминания немецкого солдата Гельмут Вельц
3:33 Последние минуты жизни генерала фон Гартмана
7:25 Немецкая пропаганда
8:19 Кем был Александер фон Гартман и почему полез на бруствер окопа
9:22 Записка генерала
9:57 Воспоминания Вильгельма Адама – личного адъютанта Фридриха Паулюса (на тот момент генерал-полковник, командующий шестой полевой армией Вермахта)