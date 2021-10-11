В эфире Родительского Часа информационного агентства «Аврора» обсуждались актуальные и наболевшие проблемы общества с предложенными путями их решения, а именно были такие темы, как: причины распада СССР и материального процветания Запада, главные принципы процветания общества и построения крепкого государства, а также разбор главных ошибок современного человека, мешающих процветанию общества и многое другое…

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1:12 Страхи 21 века и античеловечные планы финансовых глобалистов…

3:49 Основа благополучного вектора развития человечества. В каком обществе мы хотим жить?

6:59 Почему современная система ценностей является утопией? Противоборство двух типов психики…

10:46 Порочность советской системы образования и лучшие школы России…

15:51 ~76% указов президента РФ не исполняются… почему так происходит?

19:15 Почему в России не внедряются лучшие методики системы образования? Все ли потеряно?

28:35 Уничтожение института семьи через СМИ… От чего зависит судьба общества будущего?

31:10 Как устранить социальные болезни общества?

34:57 Провокации надгосударственных структур, разрушающие государства… Что является государственной системой?

38:47 Почему загнивал СССР? Минусы позднего советского периода.

43:03 Социализм 2.0. – новая ловушка перед обществом.

44:44 Государственный строй будущего. Влияние государственного строя на менталитет человека…

48:36 Возможно ли продуктивно управлять страной на региональных уровнях?

50:16 Первая причина плохой жизни в России… Закон геополитики №1.

58:18 Нужна ли цензура в обществе и кому выгодно её отсутствие?

1:06:26 Как изменить мир вокруг себя? Что может сделать один человек?

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