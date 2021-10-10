Вовремя! Россия начала реализацию крупнейшего нефтепроекта
Пока британцы в панике сметают с прилавков предметы первой необходимости, а в ЕС и Китае из-за нехватки электроэнергии останавливаются важнейшие предприятия, в России спокойно и в строгом соответствии с планом началось возведение причальных сооружений на Енисее в рамках реализации крупнейшего в мире проекта по добыче нефти – «Восток Ойл». Проекта, который ещё год назад вызывал гомерический хохот у всех, кто заранее похоронил нефтяную эпоху, а вместе с ней и отсталую Россию. В этом выпуске разберём почему сегодня им уже не до смеха.
Да ладно, наши воры продают то все что есть в России,даже воду из Байкала.