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Первая советская АПЛ К-3. Догнать и перегнать Америку

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В 1954 году, в разгар «холодной войны» США создали первую в мире АПЛ -  атомную подводную лодку США «Наутилус». Это сделало их лидерами в гонке вооружений. В это время в СССР лучшие ученые-ядерщики и конструкторы спешно создают отечественную субмарину с ядерным двигателем. Правительство поставило сложную задачу: в рекордные сроки построить подлодку мощнее и быстрее «Наутилуса». По эскизному проекту, советская АПЛ должна была нести одну сверхмощную торпеду с ядерной боеголовкой. Поражали размеры торпеды: длина – 23 метра, диаметр – полтора.

В итоге советская подлодка, несмотря на сжатые сроки, превзошла по ключевым характеристикам не только «Наутилус», но и собственное проектное задание. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян отправились в Северодвинск, на завод «Севмаш», где строили первую советскую АПЛ, чтобы попытаться выяснить: действительно ли подлодку вооружили суперторпедой размером с семиэтажный дом? На самом ли деле первая советская АПЛ совершила одно из крупнейших географических открытий 20-го века? И правда ли, что появление у СССР собственной атомной субмарины заставило США изменить свою военную доктрину? Об этом в программе «НЕ ФАКТ!».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8QF60k2aDcI
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