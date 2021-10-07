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Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития

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Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития

Кабмин утвердил перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030-го. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Определить список «проектов, призванных повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой», поручил президент РФ Владимир Путин.

Перечисленные в документе проекты разбиты на шесть блоков: «Социальная сфера», «Строительство», «Экология», «Цифровая трансформация», «Технологический рывок» и «Государство для граждан».

«Проекты социального блока – всего их десять – ориентированы на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста. По треку “Строительство” – в него вошли семь инициатив – основной акцент сделан на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни», – сообщила пресс-служба правительства.

Блок «Экология» представлен четырьмя инициативами. «Речь идёт о переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов. Раздел “Цифровая трансформация” включает пять инициатив, которые, в частности, позволят упростить взаимодействие граждан с госорганами», – уточнило ведомство.

Блок «Технологический рывок» лидирует по количеству инициатив. В него вошли 15 проектов из различных сфер – от агросектора до атомной энергетики и электротранспорта. Они ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов.

Наконец, меры из раздела «Государство для граждан» помогут сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам граждан.

Каждый проект имеет отдельные сроки реализации и планируемые результаты, которых необходимо достичь к 2024 и 2030 годам.

«На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей, – говорится в распоряжении. – Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции».

«Правительственные инициативы станут мощным стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей, обозначенных президентом, а также повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам», – добавили в Кабмине.

По материалам сайта Кабмина РФ, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/pravitelstvo_utverdilo_42_strategicheskije_iniciativy_razvitija_798.htm
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