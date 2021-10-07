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Какие писанки пишут на здоровье

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Автор – Елена Опалёва (Лёли-полёли)

Человек, практически каждый,  начинает задумываться о своём здоровье только тогда, когда что-то уже реально беспокоит, болит, мешает жить полноценной жизнью. И тогда он начинает искать способы  избавления от болезни – традиционные, либо нетрадиционные.

Сегодня  Елена Опалева – исследователь славянской культуры, познакомит нас с методами поправления своего здоровья с точки зрения культуры и традиций наших Предков.

Опалева Елена  21 год делает писанки и обучает этому мастерству желающих. Она является автором  учебного курса " Расписываем писанку".
Также проводит семинары "Царская ладка человека мёдом", "Как стать Ладой-Душой", "Лёли-полёли".

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_ztETpTYrU0
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