Какие писанки пишут на здоровье
Автор – Елена Опалёва (Лёли-полёли)
Человек, практически каждый, начинает задумываться о своём здоровье только тогда, когда что-то уже реально беспокоит, болит, мешает жить полноценной жизнью. И тогда он начинает искать способы избавления от болезни – традиционные, либо нетрадиционные.
Сегодня Елена Опалева – исследователь славянской культуры, познакомит нас с методами поправления своего здоровья с точки зрения культуры и традиций наших Предков.
Опалева Елена 21 год делает писанки и обучает этому мастерству желающих. Она является автором учебного курса " Расписываем писанку".
Также проводит семинары "Царская ладка человека мёдом", "Как стать Ладой-Душой", "Лёли-полёли".
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