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Суворов прибывает в Италию/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Продолжение цикла от Бориса Кипниса. Великий полководец Александр Суворов прибывает в Италию, чтобы очистить оккупированные территории от французов. Но сразу же сталкивается с интригами союзников-австрийцев!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ssQ456jGiKs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27727 4941
    Русофил час назад

      Александр Суворов прибывает в Италию.
      И чё oн там забыл?
      Великий русский полководец. Рейхсгенерал-фельдмаршал Суворов. Знатный Римлянин.
      титул
      Александр Васильевич Суворов-Рымникский, светлейший князь Италийский, граф Российской и Римской империй, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и принц королевской крови кузен (брат) кoрoля Сардинии

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