Суворов прибывает в Италию/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Продолжение цикла от Бориса Кипниса. Великий полководец Александр Суворов прибывает в Италию, чтобы очистить оккупированные территории от французов. Но сразу же сталкивается с интригами союзников-австрийцев!
Александр Суворов прибывает в Италию.
И чё oн там забыл?
Великий русский полководец. Рейхсгенерал-фельдмаршал Суворов. Знатный Римлянин.
титул
Александр Васильевич Суворов-Рымникский, светлейший князь Италийский, граф Российской и Римской империй, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и принц королевской крови кузен (брат) кoрoля Сардинии