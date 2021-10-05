Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Накануне танкового сражения под Горшечным.
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным.
- Какова была обстановка на фронте 40-й армии 29-30 июня 1942 года?
- Каким образом ставка ВГК предлагала разгромить наступающие соединения Вермахта?
- Как Люфтваффе пытались прервать оперативные переброски войск Красной армии к месту прорыва?
- Как проходили боевые действия на фронте 6-й стрелковой дивизии 40-й армии 29-30 июня 1942 года?
- Как штаб 40-й армии оценивал состояние своих войск и противника 30 июня?
- Как штаб Брянского фронта оценивал состояние своих войск и противника 30 июня?
- Кто должен был возглавить контрудар танковых корпусов по прорвавшемся немецким войскам?
- На какой рубеж вышли немецкие боевые группы к вечеру 30 июня 1942 года?
Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Не надo грoмить прoрвавшихся.
Зампoлит врёт.
Дoстатoчнo перерезать пути снабжения