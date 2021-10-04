Киру Башкирову не раз насильно отправляли с фронта домой. Но храбрую девушку это остановить не могло, и она все равно возвращалась.

Во время Первой мировой войны господствовало мнение, что женщинам на фронте совсем не место. Они могли становиться сестрами милосердия и заботиться о раненых в тылу, но на передовую их допускали крайне редко.

Однако далеко не все женщины были готовы мириться с таким положением вещей. Они жаждали сражаться с врагом, а не отсиживаться в госпиталях. Порой ничего другого не оставалось, как только пойти на небольшой обман.

Доброволец Николай Попов

Начало войны шестнадцатилетняя Кира Башкирова встретила в Вильно (Вильнюс), где она училась в местном высшем женском училище. Понимая, что так просто на войну ее никто не отпустит, Кира решилась на побег.

Она отрезала свои косы, продала часть личных вещей и на вырученные деньги купила солдатскую форму. Взяв ученическое удостоверение своего двоюродного брата Николая Попова, девушка добралась до Лодзи, где дислоцировался 88-й Петровский пехотный полк. Камуфляж сработал, и Башкирову под именем ее родственника зачислили в часть в качестве добровольца.

Офицеры 88-го Петровского пехотного полка и пулемётная команда, 1911 год. Общественное достояние Общественное достояние

На фронте «Николай» самоотверженно сражался с врагом и часто ходил в разведывательные рейды. В ходе одной из ночных разведок девушка даже смогла «взять языка» и была награждена Георгиевским крестом 4-й степени. При этом захватить вражеского солдата ей удалось в одиночку, поскольку ее раненый товарищ ничем не мог ей помочь.

Долгое время Кире удавалось скрывать свою тайну: она мылась отдельно от остальных, научилась говорить мужским голосом и старалась ничем не выделяться среди сослуживцев. Своей семье она все рассказала в письме и родственникам ничего не оставалось, как смириться с выбором девушки.

Кира Башкирова. Общественное достояние Общественное достояние

В конце концов, правда вышла наружу, когда Кире пришлось лечь в госпиталь по болезни. Шокированное командование распорядилось немедленно отправить Башкирову в тыл. Тем не менее, награду девушке оставили и даже написали вдобавок хвалебное письмо.

Казалось, что военная служба для Киры на этом завершилась. Она, однако, не собиралась так легко сдаваться. «Храбрая девушка домой не явилась, а вновь, выдавая себя за юношу Николая Попова, поступила добровольцем в новую часть, где в сражении с неприятелем была ранена, после чего была отправлена в один из госпиталей», — писал в 1915 году о юной героине журнал «Задушевное слово».

Общественное достояние Общественное достояние

После того, как ее вновь раскрыли и отправили домой, Башкирова уже открыто написала запрос от своего имени о прохождении службы. К ее большой радости он был одобрен, и до октября 1917 года она вполне законно сражалась в рядах 30-го Сибирского стрелкового полка.

Снова война

После окончания Первой мировой войны Кира на долгие годы забыла о вооруженных силах. Она сосредоточилась на работе с детьми-сиротами и организовала в Полтаве для них детский дом.

С нападением нацистской Германии на СССР летом 1941 года Башкирова (в замужестве — Лопатина) вновь отправилась на войну. Будучи матерью двоих детей, сорокатрехлетняя Кира Александровна, конечно, не стала повторять отчаянных подвигов своей юности, но также внесла свой вклад в общую победу.

Советский госпиталь в ходе Великой Отечественной войны. МАММ/МДФ

В качестве старшей медсестры в военном госпитале Мурманска она заботилась о раненых солдатах, при этом ей нередко поручали наиболее тяжелых среди них. Не раз она ассистировала хирургам при проведении операций прямо во время налетов немецкой авиации.

Самоотверженную службу Киры Лопатиной оценили по достоинству. Она была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».