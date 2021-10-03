Не факт. Коллекция Николая Вавилова
Сегодня в каждой крупной стране есть банк генов культурных растений. Это огромные коллекции семян, изучая которые, ученые могут выводить все новые и новые сорта сельскохозяйственных культур. Только благодаря этой работе человечество все еще может прокормить себя, несмотря на стремительно растущую численность населения Земли. Но мало кто знает, что первый такой банк генов появился в Советском союзе, причем на несколько десятилетий раньше, чем во всем остальном мире. Его создал ученый-генетик Николай Вавилов, который мечтал своими открытиями решить проблему голода во всем мире. Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян отправится во Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова и выяснит: правда ли, что советский ученый собирался решить проблему голода во всем мире? На самом ли деле благодаря ему в СССР был создан первый в мире банк генов культурных растений? И действительно ли сам Вавилов и многие хранители его коллекции умерли от голода?