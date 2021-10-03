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МЕЧТА – блажь или руководство к Воплощению?

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Почему одни мечты сбываются, а другие – нет? И для чего вообще нам даются мечты? И как насчёт выражения "все страдания – от желаний"?

Жизнь дала мне способность горячо мечтать, и, как казалось, – никаких подсказок для воплощения. И, всё-таки, подсказки есть. Их много. И я нашла их. Сегодня я подарю их вам!

В проекте Ольги Пушкиной @energoposlanie в инстаграм можно задать волнующие вас вопросы и получить ответы. Подпишитесь https://www.instagram.com/energoposla…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G_87YY9Snqw
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