Почему одни мечты сбываются, а другие – нет? И для чего вообще нам даются мечты? И как насчёт выражения "все страдания – от желаний"?

Жизнь дала мне способность горячо мечтать, и, как казалось, – никаких подсказок для воплощения. И, всё-таки, подсказки есть. Их много. И я нашла их. Сегодня я подарю их вам!

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