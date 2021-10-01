Алексей Исаев о преступлениях нацистов и Нюрнбергском трибунале. Часть 8: «Финал»
Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Финал работы Нюрнбергского процесса. Финал гитлеровского нацизма.
Нюрнбергский трибунал: приговор и казнь.
Последствия Нюрнбергского процесса.
Международное уголовное право.
Преступления без наказания.
Современная актуальность результатов Процесса.
Уроки Нюрнберга.
Все ролики цикла: https://vk.com/videos-200215321?secti…