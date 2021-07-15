Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 4: «До и после Нюрнберга. Судебные процессы в СССР»

24 0

К годовщине начала первого в мире открытого судебного процесса над нацистскими преступниками в Краснодаре (14 июля 1943 года) представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Как судили нацистских преступников в СССР до и после Нюрнбергского процесса:
- Советские документы, ставшие основой системы наказания нацистов;
- Создание Чрезвычайной Государственной комиссии;
- Принципы неотвратимости возмездия;
- Открытые процессы в СССР;
- Ленинградский процесс;
- Новгородский процесс;
- Осуждение русских коллаборационистов;
- Смена стратегии преследования нацистов;
- Тонька-пулемётчица – районный палач;
- Григорий Васюра – ветеран с амбициями.

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг|Без срока давности»
https://nurnberg1945.ru/
https://vk.com/nurnberg1945

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B6SflCeqyFQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 3: «На скамье подсудимых»
Алексей Исаев и Михаил Тимин о кинофильме "Девятаев"
Алексей Исаев про подвиги РККА и немецкие архивы
Алексей Исаев о Сталине как Верховном главнокомандующем
Алексей Исаев о сражении за линию Сталина летом 1941 года
Мифы о пакте Молотова - Риббентропа. Алексей Исаев
Роль ленд-лиза в истории Великой Отечественной войны/Алексей Исаев
Алексей Исаев. Эффект домино. Значение операции «Багратион»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru