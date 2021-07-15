Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 4: «До и после Нюрнберга. Судебные процессы в СССР»
К годовщине начала первого в мире открытого судебного процесса над нацистскими преступниками в Краснодаре (14 июля 1943 года) представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Как судили нацистских преступников в СССР до и после Нюрнбергского процесса:
- Советские документы, ставшие основой системы наказания нацистов;
- Создание Чрезвычайной Государственной комиссии;
- Принципы неотвратимости возмездия;
- Открытые процессы в СССР;
- Ленинградский процесс;
- Новгородский процесс;
- Осуждение русских коллаборационистов;
- Смена стратегии преследования нацистов;
- Тонька-пулемётчица – районный палач;
- Григорий Васюра – ветеран с амбициями.
Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг|Без срока давности»
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